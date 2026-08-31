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Çocuklara oyuncak dağıtımıyla Rojin Kabaiş anısı yaşatıldı

Vefarengi Derneği, Elazığ Aksaray Mahallesi'nde Rojin Kabaiş anısına çocuklara oyuncak dağıtarak onun gülüşünü yaşatmayı ve iyilik mesajını sürdürmeyi hedefledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocuklara oyuncak dağıtımıyla Rojin Kabaiş anısı yaşatıldı

Vefarengi Derneği Rojin Kabaiş anısına oyuncak dağıttı

Elazığ merkezde faaliyet gösteren Vefarengi Derneği, sosyal farkındalık ve çocukların mutluluğunu artırma amaçlı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Dernek, Rojin Kabaiş anısını yaşatmak üzere Aksaray Mahallesinde çocuklara oyuncaklar hediye etti.

etkinliğin amacı:

Dernek yetkilileri, etkinlikle kötülüğe ve olumsuz haberlere odaklanmak yerine, iyiliği ve hayatı olumlu etkileyen isimleri öne çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Daha önce 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraştaki Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen anısına yapılan dağıtım örneği hatırlatıldı ve bu yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı.

dernekten mesaj:

Vefarengi Derneği Başkan Yardımcısı Furkan Sönmez, etkinlikle ilgili şunları söyledi: Bugün aramızdan zamansızca koparılan Rojin Kabaiş’in adını ve hatırasını taşımak üzere çocuklara oyuncak dağıttık. Bundan sonraki süreçte de Rojin’in gülen yüzünü ve yarım kalan hayallerini taşımak adına, mücadelemize devam edeceğiz. Hak ve adalet arayışımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Biz bu hafta Elazığ’da Rojin adına Aksaray Mahallesi’nde bulunan çocuklara oyuncak dağıttık. Rojin’in adını hüzünlü bir şekilde yayınlamak yerine çocuklara mutluluk verici şeyler dağıtarak Rojin’in adını anmak istedik. Bundan öncesinde de Kahramanmaraş’ta şehit olan Ayla öğretmen anısına oyuncak dağıtmıştık. Şimdi de Rojin anısına yapıyoruz. Bizler kötülüğün yayılmasından öte, iyi olan insanların adını duyurup bunu da çocuklara taşımak istiyoruz

Etkinlik sırasında dağıtılan oyuncaklar ve yapılan konuşmalar, derneğin toplum içinde olumlu iz bırakma hedefini destekleyen bir adım olarak değerlendirildi. Vefarengi Derneği, anma etkinliklerini çocuklara yönelik mutluluk ve umut yaratacak çalışmalara dönüştürmeye devam edeceğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA VEFARENGİ DERNEĞİ TARAFINDAN ROJİN KABAİŞ ANISINA, MADDİ DURUMU YETERSİZ ÇOCUKLARA...

ELAZIĞ’DA VEFARENGİ DERNEĞİ TARAFINDAN ROJİN KABAİŞ ANISINA, MADDİ DURUMU YETERSİZ ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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