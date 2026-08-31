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tatvan'da stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

Tatvan'da durdurulan araçta stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk bulundu; narkotik köpeği Gill'in iziyle iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

tatvan'da stepneye gizlenmiş 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

Bitlis'te yapılan operasyona ilişkin gelişmeler:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu önemli bir yakalama gerçekleştirildi. Tatvan'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik araması yapıldı.

elemanın tespiti:

Aramada görev yapan narkotik dedektör köpeği 'Gill' tarafından verilen tepkiler doğrultusunda araç detaylı incelendi. Yapılan aramada, aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 6 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

yasal işlem ve tutuklama:

Olayla bağlantılı olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri, bölgede uyuşturucu mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini ve benzer olaylara karşı denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 6 KİLO 550 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN 2...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 6 KİLO 550 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ İSE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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