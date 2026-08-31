Barü Saraybosna deklarasyonuyla Balkanlar'da akademik ağını genişletti

Bartın Üniversitesi ASAS 2026'da uluslararası iş birliklerini pekiştirdi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR) paydaşlığıyla Bosna Hersek'te düzenlenen II. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ASAS 2026) kapsamında önemli temaslarda bulundu. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ev sahipliğinde "Değişen Dünyada Balkanlar: Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Disiplinler Arası Perspektifler" temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı katıldı.

Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu:

ASAS 2026 kapsamındaki "Uluslararası Rektörler Buluşması"nda Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün ulusal ve uluslararası başarılara, uluslararasılaşma hedeflerine ve ihtisaslaşma projelerine ilişkin bir sunum yaptı. Ardından, üniversiteler arasında sürdürülebilir akademik iş birlikleri oluşturmak, ortak bilimsel çalışmaların sayısını artırmak ve yükseköğretimde kalıcı ağlar kurmak amaçlarıyla Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu imzalandı.

Ortak projeler ve araştırma altyapıları:

Deklarasyonla bilimsel bilginin teknolojik katma değere ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ortak projeler geliştirilmesi, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kuluçka yapıları ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Ayrıca araştırmacı ve akademisyenlerin ortak tarihî ve kültürel mirası yerinde tanımaları için akademik hareketlilik olanaklarının artırılması planlanıyor.

Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'na BARÜ'nün yanında Türkiye'den Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ile farklı ülkelerden Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Bahria Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Vilnius Üniversitesi, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği ve USAR temsilcileri imza attı.

Rektör Akkaya, ASAS 2026'nın farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarını buluşturarak akademik ve bilimsel iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı ve deklarasyonun üniversiteler arası ortak çalışmaları artıracağını belirtti.

Ayrıca Rektör Akkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Bosna Hersek'te düzenlenen programa katıldı. Büyükelçilikte gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin milli mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlandı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) II. ULUSLARARASI ANADOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU’NDA (ASAS 2026) FARKLI ÜLKELERDEN ÜNİVERSİTELERLE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA SARAYBOSNA YÜKSEKÖĞRETİM DEKLARASYONU’NU İMZALADI.