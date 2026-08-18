Tavşanlı'da birlik vurgusu: MHP 15. olağan kongresi güç mesajı verdi

Tavşanlı'da MHP 15. olağan kongresi tamamlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 15. Olağan Kongresi, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantı genel atmosferi birlik ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı bir platform olarak değerlendirildi. Kongre, teşkilat içi motivasyonu ve yerel örgütlenmenin güçlendirilmesini hedefleyen bir buluşma olarak kayda geçti.

katılım ve protokol:

Programa, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, KAÇEP İl Başkanı Av. Aylin Yavuz Kitmez ile ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri, Ülkü Ocakları mensupları, kadın kolları, sendika ve esnaf odası temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Katılımcı profili, teşkilat içindeki farklı kesimlerin temsil edildiğini ve geniş destek sağlandığını gösterdi.

ilçe başkanının değerlendirmesi:

Kongre sonrası konuşan MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti ve oluşan tabloya dikkat çekti. Barut, "Kongremizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gerçekleşmesine katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Her zaman davamızın, teşkilatımızın ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz. Bugün bir kez daha gösterdik ki; Tavşanlı’da Milliyetçi Hareket güçlü, teşkilatımız dimdik ve hedefimiz birdir." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak kongre, yerel düzeyde dayanışmayı pekiştiren ve partinin hedeflerine olan bağlılığı tekrar teyit eden bir etkinlik olarak kayda geçti. Katılımcıların vurguladığı birlik mesajı, önümüzdeki dönemde teşkilat çalışmalarının ana ekseni olarak öne çıkacak gibi görünüyor.

TAVŞANLI'DA MHP 15. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ