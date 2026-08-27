TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti, Sarıyer'de demirledi

TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan geçti

TCG Savarona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan gemi olarak bugün İstanbul Boğazından geçiş yaptı ve geçişin ardından Sarıyer Büyükdere mevkiine demirledi.

demirleme noktası ve önemi:

Geminin Sarıyer Büyükdere'de demirlemesi, hem denizcilik mirasının korunması açısından dikkat çeken bir görüntü oluşturdu hem de bölgeye gelen ziyaretçi ve yerel gözlemcilerin ilgisini çekti. TCG Savarona'nın Boğaz'daki görünürlüğü, geminin tarihî ve sembolik değerini yeniden hatırlattı.

gözlemler ve beklenen gelişmeler:

Haberde geminin manevra detayları, rötar süreleri veya ilerleyen saatlerde yapılacak işlemlerle ilgili resmi bir açıklama paylaşılmadı. Yetkili kurumlardan gelecek bilgilere göre, demirleme süreci ve geminin sonraki hareketleri netleşecek.

TCG SAVANORA GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇTİ