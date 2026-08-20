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Tecrübeli kaptanın liderliği geri: Mete Aktemur Osmanelispor'da

Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon Osmanelispor, soyunma odasındaki tarihî konuşmayla gündeme gelen kaptan Mete Aktemur ile yeniden sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tecrübeli kaptanın liderliği geri: Mete Aktemur Osmanelispor'da

osmanelispor'da yeni dönem:

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'i şampiyon tamamlayarak Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne (PGL) yükselen Osmanelispor, takımın saha içindeki liderlerinden Mete Aktemur ile yeniden anlaşma sağladı. Aktemur, play-off finali öncesinde soyunma odasında yaptığı ve geniş yankı uyandıran konuşmayla maç öncesi atmosferini derinden etkilemişti.

kaptanın rolü ve beklentiler:

Takım içinde kritik anlarda sorumluluk alan bir isim olarak tanınan Mete Aktemur, kulüple devam kararı alarak deneyimiyle PGL hedefinde takımın omurgasını güçlendirecek. Kulüp yetkilileri ve teknik heyet, hem saha içi performans hem de genç oyuncuların gelişimine katkı sunması açısından Aktemur'un varlığını önemli buluyor.

mevcut kadroda kalan ve yeni anlaşmalar:

Osmanelispor ayrıca kanat oyuncusu Özgür Özata, santrafor Tunahan Büyükaksoy, genç oyuncu Emircan Çınar, orta saha oyuncusu Oğuzhan Uzun, genç kaleci Tunahan Kara, genç yetenek Ahmet Kadir Karakuş, kanat oyuncusu Cem Paun ve defans oyuncusu Utkan Kapanca ile de anlaşma sağladığını açıkladı. Bu kadro planlaması, kulübün Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde sürdürülebilir bir rekabet hedeflediğine işaret ediyor.

Aktemur'un açıklaması: Birlikte nice mücadelelere, nice zaferlere imza atmak için aynı ruh, aynı hedef, aynı armada bir olacağız sözleriyle kaptan, takım içindeki birlik ve hedef birliğinin altını çizdi.

YAPTIĞI KONUŞMAYLA TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURAN TECRÜBELİ KAPTAN METE AKTEMUR YENİDEN...

YAPTIĞI KONUŞMAYLA TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAMGA VURAN TECRÜBELİ KAPTAN METE AKTEMUR YENİDEN OSMANELİSPOR'DA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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