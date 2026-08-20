Özel sporcular Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda yüzmeyle buluşuyor

Programın içeriği:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, özel sporcular Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda alanında uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Seanslar birebir ilgi ve ihtiyaçlara göre planlanırken, her sporcuya uygun teknik ve güvenlik önlemleri ön planda tutuluyor.

Çalışmalar sırasında antrenörler; nefes kontrolü, suya uyum, temel yüzme becerileri ve güvenli hareket eğitimi üzerinde duruyor. Eğitim süreci, sporcuların hızla gelişim göstermesi için kademeli programlarla destekleniyor ve her adımda performans kayıt altına alınıyor.

Hedefler ve etkiler:

Programın hedefi yalnızca fiziksel gelişimi desteklemek değil; aynı zamanda özel sporcuların özgüven kazanmalarını, sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve yüzme vasıtasıyla keyifli vakit geçirmelerini sağlamak. Yüzme eğitiminin, denge, koordinasyon ve dayanıklılık gibi motor becerilere olumlu katkı sunduğu vurgulanıyor.

Serhat Yığmatepe, özel sporcuların sporla buluşmasına verdikleri önemi belirtirken çalışmaların devam edeceğini ifade etti. İl Müdürü Yığmatepe, böyle programların hem bireysel gelişim hem de toplumsal katılım açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

AYDIN’DA ÖZEL SPORCULAR, PINARBAŞI YÜZME HAVUZU’NDA DÜZENLENEN ÇALIŞMALARLA YÜZME SPORUYLA BULUŞTURULUYOR.