Müteahhide verilen para ev yapılmayınca sönmez ailesi konteynerde kaldı

yangın ve ilk hasar:

Kastamonu’nun Daday ilçesi Bezirgan köyü Maden Mahallesi’nde yaşayan Sönmez ailesinin evi, 9 Mayıs 2025 tarihinde çıkan yangında küle döndü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında aile fertleri komşuların yardımıyla pencereden atlayarak kurtarıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ev, ahır ve köy camisinde ağır hasar oluştu; ahırdaki 6 tavuk ve evdeki kedi telef oldu. 62 yaşındaki Yaşar Sönmez yangından yaralı kurtuldu.

müteahhit ile yapılan anlaşma ve ödenen tutar:

Evsiz kalan aile, Daday Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen arsaya ev yaptırmak üzere, köy camisinin yapımını da üstlenen müteahhit H.İ.K. ile anlaştı. Aile ile müteahit arasında 24 Ekim 2025 tarihinde, bedeli 700 bin lira olarak belirlenen bir sözleşme imzalandığı, aile tarafından ise müteahhide 500 bin TL ödendiği aktarıldı.

İddialara göre üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen müteahhit inşaata başlamadı. Bunun üzerine Sönmez ailesi, ödedikleri paranın iadesi veya inşaatın başlatılması için talepte bulundu; olumlu sonuç alınamayınca Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

aile günlük yaşamını anlattı:

Evinin küle dönmesinin ardından ailenin gündemi sadece barınma değil, aynı zamanda ödeme yapılan paranın akıbeti oldu. Eşinin çalıştığı iş yerinden sağlanan konteynerde tek göz odada yaşadıklarını anlatan Meliha Sönmez, gözyaşlarıyla yaşananları şöyle aktardı: "1,5 yıl önce saat 03.00’te uyandık... Daha sonra pencereden çıktık. Eşimin başı, alnı, omzu, benim sırtım yanmıştı... Toplanan yardım paralarından evimizi yaptırmak için o müteahhide 500 bin TL verdik. Parayı alıp gitti, bir daha geri vermedi, evi de yapmadı."

Meliha Sönmez, konteynerin kendilerine verildiğini ancak uzun süre kimsenin arayıp sormadığını ve çadırlar ile konteyner arasında yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti: "Tek göz odada bu çekyatlarda 5 kişi kaldık; gidecek yerimiz yok."

aile üyelerinin ve komşuların tepkisi:

Olayda mağduriyetin devam ettiğini söyleyen Fuat Sönmez, müteahhide güvenerek malzeme adı altında 500 bin lira verdiklerini, ancak paranın alındıktan sonra inşaat malzemesi getirilmediğini aktardı. Arazinin il özel idaresi tarafından hazırlandığını ve mimarlık, proje giderlerinin aileyi zorladığını belirten Fuat Sönmez, paranın iadesi için hukuki yollara başvurduklarını söyledi.

Komşu Seher Maden ve ailenin yakınları da yardım paralarıyla biriktirilen kaynakların hayırseverlerin desteğiyle sağlandığını; paranın geri alınmasını ve ailenin evinin yapılmasını talep etti. Ailenin ağabeyi Selahattin Sönmez ise müteahhidin elinden paranın alınarak iade edilmesini, böylece mağduriyetin giderilmesini istediklerini dile getirdi. Selahattin Sönmez, ellerinde dekont ve sözleşme bulunduğunu, müteahhidin taahhüt ettiği tarihlerde ödemeyi yapacağına dair söz verdiğini ancak bunların yerine getirilmediğini anlattı.

hukuki süreç ve beklentiler:

Aile, paranın iadesi veya inşaatın derhal başlatılması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sönmez ailesi, açılan soruşturmanın ardından ya paranın geri verilmesini ya da taahhüt edilen hizmetin yerine getirilmesini bekliyor. Ailenin kısa vadeli ihtiyacı, şu anki barınma koşullarının iyileştirilmesi ve uzun vadeli beklentisi ise kendi evlerine kavuşmak olarak öne çıkıyor.

Yaşananlar, afet sonrasında toplanan yardımların yönetimi, müteahhit güvenilirliği ve hukuki takibatın hızının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Sönmez ailesi ve komşuları, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini belirtiyor; aile, sürecin hızlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini umuyor.

Öne çıkan bilgiler: 9 Mayıs 2025 yangını, aileye tahsis edilen arsa, sözleşme tarihi 24 Ekim 2025, ödeme miktarı 500 bin TL, sözleşme bedeli 700 bin lira, ve başvurulan kurum Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı.

YAŞADIKLARINI ANLATAN MELİHA SÖNMEZ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.