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TURBELDAK Çıkrıkçı'dan Karacaali Kanyonu'na uzanan rotada yürüyüşünü tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi TURBELDAK, Haydar Atilla yönetiminde Çıkrıkçı'dan Karacaali Kanyonu'na uzanan parkurda jeolojik ve tarihi değerleri keşfetti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

TURBELDAK Çıkrıkçı'dan Karacaali Kanyonu'na uzanan rotada yürüyüşünü tamamladı

TURBELDAK Çıkrıkçı-Karacaali yürüyüşünü tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), hafta sonu düzenlediği yürüyüş etkinliğini Çıkrıkçı parkurundan başlayıp Karacaali Kanyonunda tamamladı. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında farklı yaş gruplarından doğaseverleri bir araya getirdi.

parkurun öne çıkan özellikleri:

Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüş boyunca katılımcılar, milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerle şekillenmiş kaya oluşumları, şelaleler, doğal su havuzları ve tescilli tarihi taş köprüsü gibi doğal ve kültürel değerleri izleme fırsatı buldu. Grup, zengin manzaralar eşliğinde parkuru tamamladı.

liderin değerlendirmesi:

Yürüyüş lideri Haydar Atilla, doğayla iç içe geçen parkurda pek çok noktanın görüldüğünü, katılımcıların hem fiziksel aktivite hem de doğa bilinci açısından fayda sağladığını belirtti. Atilla, doğa severlerle birlikte çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini; doğanın ve tarihin iç içe geçtiği parkurda çok sayıda noktanın görüldüğünü, eşsiz manzaraların keyfinin yaşandığını ve bu tür etkinliklerin fiziksel sağlığa katkı sunduğunu ayrıca doğa bilincini artırdığını ifade etti. Bundan dolayı doğa severleri yeni rotalarda buluşmaya davet ettiklerini söyledi.

Etkinlik, Turgutlu'da düzenlenen benzer programların devamı niteliğinde olup, TURBELDAK yıl boyunca farklı rotalarla doğaseverleri bir arada tutma hedefini sürdürmeyi planlıyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK) HAFTA SONUNDA YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİNİ...

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK) HAFTA SONUNDA YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİNİ ÇIKRIKÇI-KARACAALİ KANYONU PARKURUNDA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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