Adıyaman belediyesi ek hizmet binası bahçesindeki arbede için soruşturma başlattı

Belediye tarafından yapılan açıklama

Adıyaman Belediye Başkanlığı, belediye ek hizmet binası bahçesinde meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada olayın aydınlatılması için adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

olayın gelişimi:

Belediyenin açıklamasında, olayın gelişimi şu şekilde anlatıldı: Bugün saat 09.00 sıralarında Saha Amirliği girişinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

soruşturma ve takip:

Açıklamada, ilgili kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve belediye tarafından olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla idari soruşturma açıldığı kaydedildi. Belediye ayrıca sürecin kolluk kuvvetleri ve belediye yetkilileri tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Belediye, olayla ilgili bilgi paylaşımının yetkili mercilerin çalışmaları doğrultusunda yapılacağını duyurdu.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BELEDİYE EK HİZMET BİNASI BAHÇESİNDE YAŞANILAN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.