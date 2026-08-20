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Filenin sultanları sahaya çıkıyor: 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor

21 Ağustos-3 Eylül arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in evsahipliğinde düzenlenecek turnuvada Filenin Sultanları, İstanbul'da A Grubu'nda Letonya, Polonya ve Almanya ile mücadele edecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Filenin sultanları sahaya çıkıyor: 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor

turnuva kısa özeti ve ev sahipleri:

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda oynayacak; salon aynı zamanda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final için de ev sahipliği yapacak.

a grubunda milliler ve maç programı:

A Milli Kadın Voleybol Takımı A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın A Grubu maç takvimi şu şekilde:

Yarın
19.00 Türkiye-Letonya

22 Ağustos Cumartesi
16.00 Almanya-Slovenya
19.00 Macaristan-Polonya

23 Ağustos Pazar
16.00 Letonya-Almanya
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos Pazartesi
16.00 Polonya-Letonya
19.00 Türkiye-Macaristan

25 Ağustos Salı
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya

26 Ağustos Çarşamba
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya

27 Ağustos Perşembe
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan

28 Ağustos Cuma
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya

millilerin kadrosu:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu şu şekilde açıklandı. Kadro, pasör, pasör çaprazı, smaçör, orta oyuncu ve libero mevkilerinde dengeli bir dağılım sunuyor.

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Turnuva, takvim ve kadro öğeleri göz önüne alındığında, Filenin Sultanları için İstanbul etabı kritik önemde. Grup aşaması sonuçları, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki performansa göre sonraki turlar için belirleyici olacak.

SON AVRUPA VE MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 21 AĞUSTOS-3 EYLÜL...

SON AVRUPA VE MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 21 AĞUSTOS-3 EYLÜL TARİHLERİNDE TÜRKİYE, ÇEKYA, AZERBAYCAN VE İSVEÇ'İN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA SAHNE ALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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