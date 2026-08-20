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Ahmetcan Kaplan Arsenal'den NEC Nijmegen'e dört yıllık yeni sayfa açtı

Bonservisi Arsenal'de olan 23 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, kiralık olduğu NEC Nijmegen ile dört yıllık sözleşme imzaladı; rehabilitasyona başlayacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ahmetcan Kaplan Arsenal'den NEC Nijmegen'e dört yıllık yeni sayfa açtı

Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen ile resmen anlaştı

Bonservisi Arsenal'de bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık oynadığı NEC Nijmegen ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminde adı birçok Süper Lig takımıyla anılan oyuncunun yeni adresi resmiyet kazandı.

sözleşme ve kulüp yorumu:

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz. Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak. Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'

sağlık ve oynama planı:

Aalbers'in açıklaması, kulübün oyuncunun durumunu yakından takip edeceğini ve rehabilitasyon sürecine öncelik vereceğini gösteriyor. Teknik ekip, Ahmetcan'ı mümkün olan en kısa sürede kadroya kazandırmak için çalışacak.

Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Ahmetcan, 2 gol kaydetmişti. Yeni sezonda 22 numaralı formayı giyecek.

MİLLİ FUTBOLCU AHMETCAN KAPLAN, GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİĞİ HOLLANDA TAKIMI NEC...

MİLLİ FUTBOLCU AHMETCAN KAPLAN, GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİĞİ HOLLANDA TAKIMI NEC NİJMEGEN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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