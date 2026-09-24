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TEİ’den Eskişehir imam hatip lisesine çağdaş kütüphane desteği

TEİ, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne modern okuma ve çalışma alanlarıyla donatılmış kütüphane kazandırdı; açılış törenine protokol katıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

TEİ’den Eskişehir imam hatip lisesine çağdaş kütüphane desteği

TEİ, okulun eğitim ortamını güçlendirecek yeni kütüphaneyi teslim etti

TEİ, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kullanımına yönelik çağdaş bir kütüphane inşa etti. Proje, fiziki altyapıdan mobilya tasarımına ve kaynak teminine kadar geniş bir çalışma içeriyor.

Kütüphanenin tasarım ve donanımı:

Kütüphane alanında öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarına uygun okuma köşeleri, özel tasarım oturma grupları ve modern çalışma masaları oluşturuldu. Fiziki düzenlemelerin yanı sıra, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda seçilen çok sayıda kitap da temin edilerek raflara yerleştirildi. Projede kullanılan mobilya ve yerleşim öğrencilerin verimli çalışmasına öncelik verecek şekilde planlandı.

Açılış töreni ve TEİ’nin eğitim desteği politikası:

Açılış törenine Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yetkililer, kütüphanenin hem ders dışı okuma alışkanlığını artırmayı hem de proje tabanlı eğitimlere mekân sağlamayı hedeflediğini belirtti.

TEİ, eğitime desteğini sürdürüyor; geçtiğimiz dönemde Mahmudiye ilçesindeki 8 okulda öğrenim gören 800'ü aşkın öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlamıştı. Şirket yetkilileri, zekâ atölyeleri, eğitim programları ve materyal destekleriyle çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK MOTORLARINDAKİ ÖNCÜ KURULUŞU TEİ, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA...

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK MOTORLARINDAKİ ÖNCÜ KURULUŞU TEİ, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA ESKİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNE MODERN BİR KÜTÜPHANE KAZANDIRDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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