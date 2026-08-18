Sakarya’da kırsaldaki yetenekler de tespit edildi: 2 binden fazla çocuk tarandı

programın yürütüldüğü birim:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Keşfedilen Yetenek, Umut Dolu Gelecek programı çerçevesinde Sakarya genelinde yetenek taramaları gerçekleştirildi. Ekipler 16 ilçede, farklı ihtiyaçlara göre belirlenen 19 noktada saha çalışması yaptı.

saha ziyaretleri ve erişim:

Çalışmalar ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahalleleri de kapsadı; ekipler yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak için merkezden uzak noktalara kadar gitti. Bu kapsamda merkezden 51 kilometre uzaklıktaki Taraklı Hacıyakup Mahallesi ile 72 kilometre mesafedeki Kocaali Açmabaşı Mahallesi gibi noktalar ziyaret edildi. Sahada toplam 2 binden fazla çocuğa ulaşıldı.

değerlendirme yöntemleri ve amaç:

Saha uygulamalarında çocukların sanatsal, kültürel, sportif, teknolojik ve eğitsel alanlardaki eğilimleri bireysel çalışmalar ve gözlemler yoluyla değerlendirildi. Yürütülen çalışma ile çocukların ilgi duydukları alanları erken yaşta tanımalarına yönelik gözlem verileri elde edildi.

SAKARYA'DA "KEŞFEDİLEN YETENEK, UMUT DOLU GELECEK" PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE 16 İLÇEDE ÇOCUKLARA YÖNELİK YETENEK TARAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.