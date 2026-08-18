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SUBÜ'de kontenjanlar doldu: uygulamalı eğitime talep yükseldi

SUBÜ, YKS 2026 yerleştirme sonuçlarına göre tüm programlarında yüzde 100 doluluğa ulaştı; 89 ön lisans ve 25 lisans programına toplam 4.663 aday yerleşti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

SUBÜ'de kontenjanlar doldu: uygulamalı eğitime talep yükseldi

yerleştirme sonuçları:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2026 yerleştirme verilerine göre tüm bölüm ve programlarında yüzde 100 doluluk sağladı. Sonuçlar, üniversitenin uygulamalı eğitim odaklı modelinin tercih eden adaylar tarafından karşılık bulduğunu gösteriyor.

kontenjan dağılımı:

Verilere göre SUBÜ bünyesindeki 89 ön lisans programına 3.638, 25 lisans bölümüne ise 1.025 aday yerleşti; böylece toplam 4.663 öğrenci üniversiteye kaydolmuş oldu. YÖK'ün dijital dönüşüm sürecinde açılan ve bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden programların tamamı da doldu.

rektörün değerlendirmesi:

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yerleştirme verilerini değerlendirirken kontenjanların dört yıldır üst üste tamamen dolduğunu vurguladı. Sarıbıyık, "İş dünyası ve paydaşlarımızla yürütülen çalışmalar doğrultusunda açılan bölüm ve programlarımızın tercih edilmesi, eğitim süreçlerimizin sahada karşılık bulduğunu gösteriyor. Uygulamalı eğitimi esas alan anlayışımız doğrultusunda bu yıl da başarı sıralamalarında ilerleme kaydettik. Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bu sonuçlar, SUBÜ'nün iş dünyası ile kurduğu ilişki ve uygulamalı eğitim yaklaşımının öğrencilerin tercihinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Tam doluluk oranı, ünitenin yeni açılan programlarda da talep topladığını ve yerel iş gücü ihtiyacıyla uyumlu bir akademik yapı oluşturduğunu işaret ediyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2026 YERLEŞTİRME...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) 2026 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TÜM BÖLÜM VE PROGRAMLARINDA YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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