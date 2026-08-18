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Tekirdağ yollarında 398 bin 780 taşıt kayıtlı, otomobil ağırlığı dikkat çekiyor

TÜİK verilerine göre Temmuz sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı 398.780 motorlu kara taşıtı bulunuyor; Temmuzda 9.409 devir gerçekleşti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tekirdağ yollarında 398 bin 780 taşıt kayıtlı, otomobil ağırlığı dikkat çekiyor

Tekirdağ'da taşıt envanteri

TÜİK verilerine göre 2026 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 398.780 seviyesine ulaştı. Kentteki envanter hem tür çeşitliliği hem de araç yoğunluğu açısından bölgesel bir görünüm sunuyor.

Türlere göre dağılım:

Tekirdağ'daki toplam taşıtların 198.074'ünü otomobiller oluşturuyor. Bunu 83.106 motosiklet, 56.201 kamyonet, 34.842 traktör, 13.161 kamyon, 6.484 minibüs, 5.434 otobüs ve 1.478 özel amaçlı taşıt izliyor. Sayılar üzerinden yapılan hesaplamaya göre otomobillerin payı yaklaşık %49,7, motosiklet %20,9, kamyonet %14,1 ve traktör %8,7 civarında gerçekleşiyor.

Temmuz ayındaki devir hareketliliği:

Kentte Temmuz ayında noterler aracılığıyla toplam 9.409 taşıtın devri yapıldı. Bu dönemde devirlerin 5.882'sini otomobiller oluştururken, 1.480 motosiklet, 1.261 kamyonet, 313 traktör, 190 minibüs, 148 kamyon, 115 otobüs ve 20 özel amaçlı taşıt el değiştirdi.

Ulusal bağlamda durum:

Türkiye genelinde ise Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34.746.396 olarak bildirildi. Bu taşıtların yüzde 51,7

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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