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Teknofest Mavi Vatan etkinliğine ücretsiz deniz ve ring ulaşımı

Kocaeli Büyükşehir, TEKNOFEST Mavi Vatan'a pazar gününe kadar ücretsiz deniz ve belirlenen 9 noktadan ring seferleriyle ulaşım imkanı sağlıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Teknofest Mavi Vatan etkinliğine ücretsiz deniz ve ring ulaşımı

Teknofest Mavi Vatan etkinliğine ücretsiz deniz ve ring seferleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler için karayolu trafiğine girmeden ulaşım imkanı sunuyor. Etkinlik süresince belediye tarafından organize edilen deniz seferleri ve ring araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Deniz ulaşımı güzergahları ve saatleri:

İzmit Körfezi'nde üç ayrı hattın işletildiği deniz ulaşımı, ziyaretçilerin sahil iskelesinden doğrudan Gölcük'e ulaşmasını hedefliyor. Seferler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi — Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi — Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi — Kavaklı İskelesi hatlarında karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden başlayan seferler saat 07.15'te başlıyor ve gün boyunca 30 dakika arayla devam ediyor. Gölcük'ten İzmit'e hareket eden son vapur ise 21.15'te kalkıyor.

Ring seferleri ve otopark noktaları:

Özel araçla gelenler için şehir tarafından belirlenen otoparklardan etkinlik alanına ulaşımı sağlayan ring servisleri bulunuyor. Ziyaretçiler araçlarını Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahili, Roma Mezarı/Konca Karavan Otoparkı, Yeniköy Tır Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahili, İzmit Sahil Otoparkı (NCity) ve Yeniköy 2’nci otopark alanlarından birine bırakıp ring araçlarıyla etkinlik alanına ulaşabiliyor. Bu hizmet de etkinlik süresince ücretsiz sağlanıyor.

Belediye yetkilileri, hizmetin pazar gününe kadar devam edeceğini bildirirken, ziyaretçilerin yoğun saatlerde deniz ve ring seferlerini tercih ederek karayolu trafiğinden kaçınabileceğini belirtiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, GÖLCÜK&#039;TE DÜZENLENEN TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİNE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, GÖLCÜK'TE DÜZENLENEN TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİNE KATILMAK İSTEYEN ZİYARETÇİLER İÇİN ÜCRETSİZ DENİZ VE RİNG SEFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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