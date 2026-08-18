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Teknofest mavi vatan'da denizler ve gökyüzü milli güçle buluşuyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 19 Ağustos'ta İzmit Körfezi'nde TCG platformları ile Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI'nın eş zamanlı selamlama uçuşu düzenlenecek, etkinlik halka açık.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:25

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Teknofest mavi vatan'da denizler ve gökyüzü milli güçle buluşuyor

Etkinlikten öne çıkanlar:

TEKNOFEST Mavi Vatan çerçevesinde 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde deniz ve gökyüzü aynı anda bir araya geliyor. Vatandaşların ‘‘Türk bayrağını al, körfeze gel’’ çağrısıyla katılımına açık olacak programda; donanmanın seçkin platformları ile yerli ve milli insansız hava araçları ortak bir selamlama gerçekleştirilecek.

Gemi ve denizaltılar:

Sabah 08.00'de Yalova'dan başlayacak geçiş, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park rotasını izleyerek 13.00'te Derince'de son bulacak. Geçişte Türk Deniz Kuvvetleri envanterinden TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis başta olmak üzere savaş gemileri ve denizaltılar yer alacak; geçit, donanmanın denizlerdeki gücünü ve bağımsızlık simgesini gözler önüne serecek.

Havada gösteriler ve saatler:

Körfez semalarında heyecan öğleye doğru artacak. 13.00-14.00 arasında deniz hava uçakları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları körfez üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. Bu bölümde yerli ve milli İHA'lar Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI da gökyüzünden İzmit Körfezi'ni selamlayacak. Etkinlik, 14.20-14.30 saatleri arasında Türk Yıldızları'nın sergileyeceği gösteri uçuşuyla unutulmaz anlar yaşatacak.

Programın detaylı rotası ve saatleri şu şekilde planlandı: 08.00 Yalova, 09.00 Altınova, 09.15 Karamürsel, 09.30 Ereğli, 09.45 Ulaşlı, 10.00 Halıdere, 10.15 Değirmendere, 10.30 Gölcük, 10.45 Kavaklı, 11.30 Başiskele, 11.45 İzmit, 12.15 SEKA Park ve 13.00 Derince.

Bu eş zamanlı buluşma, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, milli savunma sanayisindeki yükselişini ve gökyüzündeki bağımsızlık iradesini sembolize ediyor; katılımcılar hem denizdeki görkemli gemi geçişine hem de gökyüzündeki milli kanatların gösterilerine tanıklık edebilecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPSAMINDA TCG ANADOLU, TCG HEYBELİADA, TCG DERYA VE TCG PREVEZE’NİN DE...

TEKNOFEST MAVİ VATAN KAPSAMINDA TCG ANADOLU, TCG HEYBELİADA, TCG DERYA VE TCG PREVEZE’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU TÜRK DONANMASI’NIN SEÇKİN PLATFORMLARI İLE GÖKYÜZÜNÜN YERLİ VE MİLLİ GURURLARI BAYRAKTAR TB2, BAYRAKTAR TB3 VE AKINCI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, 19 AĞUSTOS’TA İZMİT KÖRFEZİ’NDE GÖKYÜZÜ VE DENİZLERDE BULUŞARAK VATANDAŞLARI SELAMLAYACAK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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