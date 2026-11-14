Tekstil rekabetini korumak Türkiye’nin üretim geleceğini güvenceye almak demektir

UTİB uyarısı: üretim gücü korunmazsa kayıplar hızlanır

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı G. İhsan İpeker, Türk tekstil sanayisinin artan üretim maliyetleri, finansmana erişim darboğazı ve kur-enflasyon makası nedeniyle kritik bir eşikten geçtiğini vurguladı. İpeker; kapasite kayıpları, ithalat baskısı ve yatırımların bazı düşük maliyetli ülkelere kayması karşısında kamuyla özel sektörün acilen birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün karşılaştığı başlıca riskler:

İpeker, sektörde enerji ve işçilik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin hızla yükseldiğini, finansman giderlerinin firmaların rekabetçi fiyatlama kabiliyetini gerilettiğini ve kapasite kullanım oranlarının düştüğünü belirtti. İç pazarda ucuz ithal ürünlerin baskısı ile uluslararası siparişlerin Mısır gibi düşük maliyetli ülkelere yönelmesinin, üretimin ve istihdamın zayıflamasına yol açtığını ifade etti.

Bu çerçevede İpeker, sanayicinin önceliğinin 'yurt dışına gitmek' olmadığını, aksine 'kendi ülkesinde rekabetçi şartlarda üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etmek' olduğunu net biçimde aktardı: 'Sanayici Türkiye’den gitmek değil, ülkesinde kalıp rekabet etmek istiyor.'

Kur-enflasyon makası ve rekabetçi fiyatlama:

İpeker, enflasyon ile döviz kuru arasındaki uyumsuzluğun ihracatçıların döviz bazlı maliyetlerini küresel rakiplerin üzerine çıkardığını vurguladı. Bu durumun hem düşük maliyetli üreticilerle hem de yüksek segmentteki Avrupalı rakiplerle rekabette zorladığını belirten İpeker, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele çabalarını anladıklarını ancak sektörün ihtiyacının 'belirli bir döviz kuru talebi' değil, 'üretim maliyetleriyle uyumlu, öngörülebilir bir rekabet ortamı' olduğunu söyledi: 'Biz belirli bir döviz kuru seviyesi talep etmiyoruz; yalnızca üretim maliyetlerimizle uyumlu, öngörülebilir bir rekabet ortamı ve rekabet gücümüzün korunmasını istiyoruz.'

Kısa ve orta vadeli çözüm önerileri:

UTİB Başkanı, sektörün kısa vadede acil beklentilerini şöyle sıraladı: mevcut istihdam desteğinin günümüz şartlarına göre artırılması, döviz dönüşüm desteğinin yükseltilmesi, ihracatçının finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve iç piyasayı koruyacak ticaret politikası önlemlerinin güçlendirilmesi. Bu tedbirlerin, kısa vadede üretimin ve istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Orta vadede ise İpeker, teknolojik ve çevresel dönüşüm yatırımlarının önünün açılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Buna yönelik olarak kamu desteklerinin ölçek ve kapsam olarak genişletilmesi, finansman koşullarının sektörün yatırım ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve desteklere erişimin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Yeşil dönüşüm ve desteklerin ölçeği:

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı, atık su geri kazanımı, yenilenebilir enerji ve dijital izlenebilirlik yatırımlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan İpeker, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil Dönüşüm Programı ile TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinin değerli olduğunu ancak tekstilin ihtiyaç duyduğu ölçekli modernizasyon için bu programların kapsamının ve finansman büyüklüklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

İpeker, özellikle geniş ölçekli modernizasyon yatırımları için vadelerin uzatılması ve daha fazla işletmenin desteklere erişiminin sağlanmasının önemine işaret etti.

Ortak akıl çağrısı ve yol haritası önerisi:

UTİB, kamu ve özel sektör iş birliğiyle hazırlanacak somut hedefleri ve net takvimi olan bir 'Türk Tekstil Sanayisi Rekabet ve Dönüşüm Yol Haritası' önerisinde bulundu. İpeker açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Amacımız kesinlikle ayrıcalık talep etmek değil; kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizin en önemli net döviz kazandırıcı güçlerinden biri olan tekstil sanayimizin istihdamını ve üretim birikimini koruyarak geleceğe taşımaktır. UTİB olarak kamu kurumlarımızla yakın iletişim içinde çalışmaya ve somut çözümler üretmeye hazırız.'

TÜRK TEKSTİL SANAYİSİNİN ÜRETİM GÜCÜNÜ KAYBETMEMESİ İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLARI KISA VE ORTA VADELİ OLARAK ÖZETLEYEN UTİB BAŞKANI G. İHSAN İPEKER, "KISA VADEDE MEVCUT İSTİHDAM DESTEĞİNİN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE ARTIRILMASINI, DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNİN YÜKSELTİLMESİNİ, İHRACATÇININ FİNANSMANA ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINI VE İÇ PİYASAYI KORUYACAK TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ."