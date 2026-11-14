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Hasbuğa'da geceyi aydınlatan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Kırklareli'nin Vize ilçesi Hasbuğa köyünde gece çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasbuğa'da geceyi aydınlatan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Hasbuğa'da gece yangını köyü alarma geçirdi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Müdahale ve hasar:

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan ilk tespitlere göre, yangın sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi; olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olay yerinde ve çevresinde gerekli incelemeleri başlattı; konuya ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI HASBUĞA KÖYÜNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI HASBUĞA KÖYÜNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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