Teşvikiye caddesi'nde devrilen çınar iki araca zarar verdi; yol üç saat kapalı kaldı

Teşvikiye Caddesi'nde çınar ağacının devrilmesi

İstanbul'un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi üzerinde saat 14.00 civarında bir çınar ağacı kökünden sökülerek devrildi. Ağaç, seyir halinde bulunan bir ticari taksi ile park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve cadde yaya ile araç trafiğine kapandı.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen ağaç yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı ve Teşvikiye Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Seyir halindeyken ağacın altında kalan ticari taksi çekiciyle bölgeden götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri:

Olay yerinde bulunan Şafak Duran, "Bugün doğum günümdü alışveriş merkezine bir şeyler almaya geldik. Alışveriş merkezini girerken arkadan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktık, taksinin üzerine ağaç devrilmiş. Biz de ağacın düştüğü yerden gelmiştik" dedi.

Murat Akgün ise, "Gürültü nedeniyle çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Taksinin üzerine devrilmiş. Köşede bulunan araçta da hasar vardı. Gördüğümüz kadarıyla yaralanan olmadı. Su borusu patlamış onun haricinde bişey yoktu" şeklinde konuştu.

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