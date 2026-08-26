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Teşvikiye caddesi'nde devrilen çınar iki araca zarar verdi; yol üç saat kapalı kaldı

Şişli Teşvikiye Caddesi'nde kökünden sökülen çınar, seyir halindeki bir ticari taksi ve park halindeki bir otomobile devrildi; yol üç saatte açıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:52

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Teşvikiye caddesi'nde devrilen çınar iki araca zarar verdi; yol üç saat kapalı kaldı

Teşvikiye Caddesi'nde çınar ağacının devrilmesi

İstanbul'un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi üzerinde saat 14.00 civarında bir çınar ağacı kökünden sökülerek devrildi. Ağaç, seyir halinde bulunan bir ticari taksi ile park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi ve cadde yaya ile araç trafiğine kapandı.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen ağaç yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı ve Teşvikiye Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Seyir halindeyken ağacın altında kalan ticari taksi çekiciyle bölgeden götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri:

Olay yerinde bulunan Şafak Duran, "Bugün doğum günümdü alışveriş merkezine bir şeyler almaya geldik. Alışveriş merkezini girerken arkadan büyük bir ses geldi. Dışarı çıktık, taksinin üzerine ağaç devrilmiş. Biz de ağacın düştüğü yerden gelmiştik" dedi.

Murat Akgün ise, "Gürültü nedeniyle çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördüm. Taksinin üzerine devrilmiş. Köşede bulunan araçta da hasar vardı. Gördüğümüz kadarıyla yaralanan olmadı. Su borusu patlamış onun haricinde bişey yoktu" şeklinde konuştu.

ŞİŞLİ&#039;DE ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLEN ÇINAR AĞACI 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN...

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLEN ÇINAR AĞACI 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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