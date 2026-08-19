Tevfik Fikret’in mirası Galatasaray Lisesi’nde anıldı

Galatasaray Lisesi'nde anma töreni:

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair, yazar ve eğitimci Tevfik Fikret, vefatının 111. yıl dönümünde Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törenle anıldı. Programa Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Murat Atalay, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve çok sayıda kulüp üyesi katıldı.

Tören, Tevfik Fikret’in yaşamını ve eserlerini anlatan bir video gösteriminin ardından gerçekleşen konuşmalarla sürdü.

Özbek: Tevfik Fikret yalnızca şair değildi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek konuşmasında Tevfik Fikret’in Galatasaray ve Türk düşünce hayatındaki önemine dikkat çekti. Özbek, Tevfik Fikret’i anmanın sadece edebi bir saygı gösterisi olmadığını; onun Galatasaray Lisesi müdürü kimliğiyle eğitimde yenilikçi bir anlayışın öncüsü, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü’nün Hami Başkanı olarak kulübe sahip çıkan bir aydın olduğunu vurguladı.

Özbek, konuşmasında Tevfik Fikret’in fikirlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere sonraki kuşaklara ilham verdiğini ve bu mirasın Galatasaraylılar için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kendi Galatasaray sıralarından tanıdığı Fikret’in adının okulda somut bir mirasa dönüştüğünü, adını taşıyan salonun her gelişinde bir fikir ve karakter hatırlattığını söyledi.

Eğitim ve spor mirası vurgulandı:

Özbek, Galatasaray’ın yalnızca kupa kazanan bir spor kulübü olmadığını; 500 yılı aşkın eğitim geleneği ile 120 yılı aşkın spor kültürünün ortak ürünü olduğunu kaydetti. Bu iki mirasın birbirini beslediğini, Galatasaray’dan çıkan bireylerin hangi mesleği icra ederlerse etsinler önce kulübün değerlerini taşıdıklarını ifade etti.

Tevfik Fikret’in geride bıraktığı mirasın yaşatılması gerektiğini belirten Özbek, akıl ve vicdanı rehber edinmenin, haksızlığa karşı susmamayı ve Galatasaray’a yakışır bir duruş sergilemeyi mirasın özü olarak tanımladı. Konuşmasını Tevfik Fikret’i rahmet, saygı ve minnetle anarak tamamladı ve katılımcıları selamladı.

Programın kapanışı:

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ile Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan da törende konuşma yaptı. Tören, Tevfik Fikret’in anılması ve katılımcıların program sonrası bir araya gelmesiyle sonlandı.

TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN, ŞAİR, YAZAR VE EĞİTİMCİ, GALATASARAY SPOR KULÜBÜ’NÜN HAMİ BAŞKANI TEVFİK FİKRET, VEFATININ 111. YIL DÖNÜMÜNDE GALATASARAY LİSESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.