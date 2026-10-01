Çemişgezek'te annelerle uyuşturucuya karşı bilinç seferberliği

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi kapsamında kapsamlı bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğin amacı, uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak ve ailelerin çocukları ile gençleri koruma rolünü güçlendirmek olarak açıklandı.

Programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, il ve ilçe protokolü, anneler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlikte aktarılan temel bilgiler:

Uzmanlar katılımcılara uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın erken belirtileri, çocuk ve gençlerin risklere karşı korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yöntemler hakkında bilgi verdi. Eğitimler, risklerin erken tespiti ve müdahale yollarına odaklandı.

Sunumlarda, ailelerin özellikle annelerin rolüne dikkat çekilerek, çocuklarla açık iletişim kurulması, davranış değişikliklerinin takip edilmesi ve şüphe durumunda profesyonel yardıma başvurmanın önemi vurgulandı.

saha çalışmaları ve bilgilendirme stantları:

Etkinlik kapsamında Çemişgezek Hükümet Konağı bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Stantlarda ailelere ve çocuklara yönelik çeşitli broşürler ile görsel materyaller dağıtıldı ve uzman ekipler tarafından birebir danışmanlık verildi.

Organizatörler, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve ailelerin, eğitim kurumlarının ve yerel yönetimlerin iş birliğinin önemini tekrarlandı.

Etkinlik, ilçe genelinde farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE, "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE" PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.