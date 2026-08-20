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Ticaret Bakanlığı dört bebek giyim ürününü piyasadan çekti

Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının ayrılması halinde boğulma ve yaralanma riski taşıyan dört bebek giyim ürününü piyasadan çekip toplattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ticaret Bakanlığı dört bebek giyim ürününü piyasadan çekti

Ticaret Bakanlığı'nın toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimleri sonucu dört farklı bebek giyim ürününün güvenlik kriterlerini karşılamadığını belirleyerek söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve toplatma tedbiri uyguladı. İncelemelerde, ürünlerdeki küçük aksesuarların kolayca ayrılabildiği ve bunun boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu tespit edildi.

Denetim bulguları ve risk değerlendirmesi:

Bakanlığın açıklamasına göre piyasa gözetimi sırasında belirlenen eksiklikler özellikle aksesuar bağlantılarının zayıf olmasıyla ilgili. Bu durum, bebek kullanıcılar için doğrudan fiziksel tehlike oluşturuyor. Yetkililer, benzer ürünlerin piyasadaki güvenlik standartlarına uygunluğunun yakından takip edildiğini vurguladı.

Tüketici bilgilendirmesi ve erişim:

Vatandaşların, toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerle ilgili güncel bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kontrol edebileceği belirtildi. Bakanlık, tüketicileri şüpheli ürünleri satın almamaya ve çocukların kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlık yetkilileri, piyasa denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve güvenlik riski taşıyan ürünlere karşı önlemlerin devam edeceğini bildirdi.

TİCARET BAKANLIĞI, KÜÇÜK AKSESUARLARININ KOLAYCA AYRILMASI NEDENİYLE BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ...

TİCARET BAKANLIĞI, KÜÇÜK AKSESUARLARININ KOLAYCA AYRILMASI NEDENİYLE BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN 4 FARKLI BEBEK GİYİM ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZINI YASAKLAYARAK TOPLATMA TEDBİRİ UYGULADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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