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Genel sekreter Tayfun Yılmaz Milas ve Yatağan'da hizmet yatırımlarını sahada inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Yatağan'da gündüz bakımevi, yol ve altyapı projelerini inceleyip vatandaşlarla görüştü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Genel sekreter Tayfun Yılmaz Milas ve Yatağan'da hizmet yatırımlarını sahada inceledi

Milas ve Yatağan'da saha değerlendirmesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sosyal belediyecilikten ulaşıma kadar süren yatırımlarını sahada takip etmeye devam ediyor. Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, beraberindeki daire başkanlarıyla Milas ve Yatağan ilçelerindeki yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Milas'ta sosyal hizmet yatırımı:

İncelemelerin ilk durağında Yılmaz, Milas’a kazandırılması planlanan 120 kapasiteli Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi proje alanını ziyaret etti. Proje sorumlularından merkezin sağlayacağı sosyal hizmetler ve uygulama takvimi hakkında bilgi alan Yılmaz, merkezin bölgeye katacağı katkıları değerlendirdi.

Yol yatırımları ve halkla buluşma:

Genel Sekreter Yılmaz, Milas genelinde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Çaltılık-Çöplük, Damlıboğaz, Yaşyer, Ekinambarı, Akyol ve Sarıçay-İçme hatlarında devam eden sıcak asfalt ve yol düzenlemelerini inceledi. Yılmaz, bu yatırımların toplam bedelini 109 Milyon TL olarak not etti ve çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.

Saha ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, tamamlanan, devam eden ve planlanan Büyükşehir yatırımları hakkında bilgi verdi; halkın talep ve görüşlerini dinledi. Yerel ihtiyaçlara göre önceliklendirilen projelerle hizmetlerin güçlendirileceği belirtildi.

İncelemelere Milas Belediye Başkan Vekili Çağlar Koban, Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Sezgin ve Ali Özgür ile muhtarlar Barış Ülkü, Coşkun Üstündağ ve Durmuş Akyol eşlik etti.

Yatağan değerlendirmesi:

Milas programının ardından Yatağan’a geçen Genel Sekreter Yılmaz, Bozarmut Mahallesi Menteşoğlu Caddesi’nde yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi ve bölge yetkililerinden bilgi aldı. Yapılacak düzenlemelerin bölge erişimini ve altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Tayfun Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın "önce insan" anlayışıyla yürütülen halkçı belediyecilik vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Devam eden yatırımlarımızı yerinde inceleyerek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızla bir araya geldik, talep ve önerilerini dinledik. İlçe belediyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte kentimizin ihtiyaçlarına yerinde çözüm üretiyoruz" ifadeleriyle sürecin katılımcı ve ihtiyaç odaklı olduğuna dikkat çekti.

MİLAS VE YATAĞAN’DAKİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

MİLAS VE YATAĞAN’DAKİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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