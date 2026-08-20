Bratislava'dan Bilecik'e gurur: Salih Yusuf Yazıcı dünya ikincisi

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kilo Grekoromen stilde mücadele eden Bilecikli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Müsabaka süreci:

Yazıcı, şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı ve final maçına yükseldi. Final müsabakasının ardından dünya ikinciliği elde eden genç sporcu, Türkiye’nin ve Bilecik’in önemli bir temsilcisi olduğunu gösterdi.

Bilecik'te gurur:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik’te spor hayatına adım atan ve azmiyle dünya ikinciliğine ulaşan sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.

Başarısı ile kentte sevinç yaratan Yazıcı, genç yaşına rağmen elde ettiği bu dereceyle Bilecik’in gururu oldu.

BİLECİKLİ GÜREŞÇİ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU GÜREŞÇİ SALİH YUSUF YAZICI