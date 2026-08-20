Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Bratislava'dan Bilecik'e gurur: Salih Yusuf Yazıcı dünya ikincisi

Bratislava'daki U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilo Grekoromen'de mücadele eden Bilecikli Salih Yusuf Yazıcı, turnuvayı ikinci tamamladı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bratislava'dan Bilecik'e gurur: Salih Yusuf Yazıcı dünya ikincisi

Bratislava'dan Bilecik'e gurur: Salih Yusuf Yazıcı dünya ikincisi

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kilo Grekoromen stilde mücadele eden Bilecikli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Müsabaka süreci:

Yazıcı, şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı ve final maçına yükseldi. Final müsabakasının ardından dünya ikinciliği elde eden genç sporcu, Türkiye’nin ve Bilecik’in önemli bir temsilcisi olduğunu gösterdi.

Bilecik'te gurur:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik’te spor hayatına adım atan ve azmiyle dünya ikinciliğine ulaşan sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.

Başarısı ile kentte sevinç yaratan Yazıcı, genç yaşına rağmen elde ettiği bu dereceyle Bilecik’in gururu oldu.

BİLECİKLİ GÜREŞÇİ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU GÜREŞÇİ SALİH YUSUF YAZICI

BİLECİKLİ GÜREŞÇİ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU GÜREŞÇİ SALİH YUSUF YAZICI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı