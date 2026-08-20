Taşova'nın sarı altını çiçek bamya halkın başlıca geçim kaynağı

Amasya'nın Taşova ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ve coğrafi işaret tescilli çiçek bamya, yöre halkı için adeta ekonomik bir can simidi haline geldi. Bölge üreticileri yaz boyunca her sabah açan minik çiçekleriyle birlikte bamya topluyor, ipe dizip kuruttuktan sonra hemen nakde çeviriyor. Kuru bamyanın kilosu bugünlerde bin 400 TL seviyesinden alıcı buluyor ve talep günün her saatinde sürüyor.

hasat ve kurutma süreci:

Üretim dönemi yaklaşık dört ay sürüyor; sabah erken başlayan toplama işleri gün boyunca devam ediyor. Kadınlar, olgunlaşan minik bamyaları çiçeğiyle birlikte elle koparıp birer iğne yardımıyla tek tek ipe diziyor ve doğal yollarla kurumaya bırakıyor. Dizme işlemi çoğu zaman geç saatlere kadar sürüyor; komşular arasında imece usulüyle çalışan ailelerin emeği, satışa çıktığında anında paraya dönüşüyor.

Taşova köylerinden Mezbure Gencel, geleneği aktarırken "Eskiler bamya için 'Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz, yarın sabah yine çiçekler açmış. Topla topla bitmiyor" sözleriyle ürünün sürekliliğine dikkat çekti. Nafiye Celep ise sabahın erken saatlerinden itibaren komşularıyla birlikte toplamayı ve ipe dizip kurumaya bırakmayı anlattı. 4 çocuk annesi Gül Eser de çocuklarının eğitim giderlerini bamya satışından sağladığını vurguladı.

pazar ve bölgesel önemi:

Bamyaya olan talep sadece yerel pazarla sınırlı kalmıyor; üreticiler, alıcıların gece geç saatlerde bile kapıya kadar geldiğini söylüyor. Ürünün sarı çiçek rengi ve dayanımı nedeniyle yörede "sarı altın" olarak adlandırılması, kıymetini ve pazardaki hareketliliğini özetliyor. Bu yıl il genelinde yaklaşık 2 bin 500 ton üretim bekleniyor ve ürünün kurusunun kilosu alıcılardan bin 400 TL seviyesinde talep görüyor.

Hasat programına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Turan Bayram ve Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı. Vali Bakan, üretimin yapıldığı Taşova, Göynücek ve merkez köylerini anarak üreticilerin yanında olmanın önemine değindi. Milletvekili İpek ise bamyanın yörede düğün, mevlit gibi organizasyonlarda ve Konya ile Kayseri gibi kentlerde önemli tüketildiğini, Ramazan sofralarında da çorbasının eksik olmadığını belirtti.

Üreticiler için bamya yalnızca bir tarım ürünü değil; düzenli satışı sayesinde günlük ihtiyaçların peşin karşılandığı, kadınların aile bütçesinde belirleyici olduğu bir ekonomik faaliyete dönüştü. Yerel üretimin korunması ve değerinin sürdürülmesi, hem bölge ekonomisi hem de kültürel miras açısından öncelik olarak öne çıkıyor.

AMASYA’NIN ‘TESCİLLİ SARI ALTINI’ ÇİÇEK BAMYASI ALTINDAN DAHA KOLAY SATILIYOR. TAŞOVA İLÇESİNDE HALKIN EN BÜYÜK GEÇİM KAYNAĞI COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ÇİÇEK BAMYASI GECE, GÜNDÜZ ALICI BULABİLİYOR.