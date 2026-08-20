Geleceğe hazırlık: Malatya'yı daha dirençli ve yaşanabilir kılma planı

Malatya’da kapsamlı yeniden inşa süreci:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin ayağa kaldırılmasının yalnızca bina inşasıyla sınırlı kalmadığını, altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından gençlik ve spora, sanayiden turizm ve gastronomiye kadar uzanan çok yönlü bir dönüşüm programı uyguladıklarını açıkladı. Er, programı ASKON Günleri kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte anlattı.

Toplantı öncesinde konuşan ASKON Malatya İl Başkanı Aydın Apak, derneğin ortak akıl ve iş dünyasının gelişimine katkı sağlama amaçlı çalışmalarını vurguladı. Başkan Er ise devlet desteğinin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan kaynakların kent için belirleyici olduğunu belirterek, bu kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını söyledi.

Altyapı ve su yönetiminde atılan adımlar:

Altyapı yatırımlarını Malatya’nın geleceği açısından hayati gördüklerini ifade eden Başkan Er, içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesi için toplam 35 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Bu tutarın 20 milyar liralık kısmı TOKİ aracılığıyla, 15 milyar liralık bölümü ise belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi.

Atık su yönetiminde kararlılık mesajı veren Er, Duranlar bölgesinde hizmete alınan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirtti. Kent genelinde paket arıtma tesisleri bulunduğunu, sanayi bölgelerinin arıtma süreçlerinin sıkı takibe alındığını ve hiçbir atığın arıtılmadan doğaya verilmeyeceğini vurguladı. Başkan Er ayrıca atık suyun mümkün olduğunca yeniden değerlendirilmesi hedefini öne çıkardı.

Alternatif su kaynakları ve güvenlik projeleri:

İçme suyu güvenliğini artıracak çalışmaların devam ettiğini söyleyen Er, Malatya’nın alternatif su ihtiyacını karşılamak için Fırat Havzası’ndan saniyede 2 bin litre su getirilmesi projesi için finansman sağlandığını, projenin yaklaşık 3,5 milyar liralık hibe desteğiyle yürütüleceğini aktardı. Suyun İnderesinde kurulacak arıtma tesisiyle işlenerek şebekeye verileceği belirtildi.

Ulaşım yatırımları ve yeni akslar:

Ulaşım altyapısında Kuzey Kuşak ve Güney Kuşak yollarının ilk etaplarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Er, Güney Kuşak Yolu'nun Çöşnük’ten başlayıp Akoğuz Kışlası güzergâhından üniversite arkasına uzanacağını, Kuzey Kuşak’ta da ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Er, ulaşım yükünü hafifletecek viyadük projesi için 3,5 milyar liralık finansman sağlandığını ve projenin tamamlanmasının ardından ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi.

İkizce güzergâhında oluşturulan yeni ulaşım aksı kapsamında kavşaktan başlayıp Adıyaman yoluyla birleşecek dört şeritli yeni yolun, Güney Kuşak Yolu’nun devamı niteliğinde olduğu aktarıldı. Başkan Er, kent içi bağlantıları viyadükler, yeni yollar ve planlanan raylı sistemle birlikte ele alarak ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca kentin ana arterlerinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi gibi önemli güzergâhlarda genişletme ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sosyal alanlar, gençlik ve kültür projeleri:

Başkan Er, kentin yeşil alanlarında da önemli düzenlemeler yapıldığını belirterek, Kernek Parkının kamulaştırma ve düzenlemelerle yaklaşık 35 dönüme çıkarıldığını aktardı. Gençlik ve spor yatırımlarına dikkat çeken Er, belediye tarafından kent genelinde 18 sportif tesis ve çeşitli spor gelişim merkezlerinin hayata geçirildiğini, Malatya’yı "spor ve kütüphaneler şehri" haline getirme hedefiyle mekan sayısının artırılacağını söyledi.

Kültürel alanların canlandırılması amaçlı projeler arasında Kent Müzesi'ne yönelik düzenleme ve müze-kafe konseptinin getirileceği, böylece mekanların gençlerle daha etkin buluşturulacağı ifade edildi. Başkan Er, yaklaşık 4 milyar liralık yatırım kapsamında spor ve sosyal projelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin de kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Turizm ve gastronomi odaklı tanıtım çalışmaları:

Malatya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının önemine vurgu yapan Sami Er, özellikle 7 bin yıllık Arslantepe gibi mirasların dünya çapında tanıtılması gerektiğini söyledi. Er, kentin depremle anılan bir merkez olmaktan çıkarılarak turizm destinasyonuna dönüştürülmesini ve gastronomi unsurlarının turizmle entegre edilerek kapsamlı bir destinasyon oluşturulmasını hedeflediklerini aktardı.

Son olarak Başkan Er, yeni planlanan bölgelerin tek merkezli yapıyı kıracak şekilde hastane, arıtma tesisi, su altyapısı ve ticari alanları birlikte taşıyacak şekilde planlandığını, bu yeni merkezlerin zamanla kendi nüfusunu ve ticari hareketliliğini oluşturacağını belirtti.

BAŞKAN ER: "MALATYA’YI DAHA DİRENÇLİ VE YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRİYORUZ"