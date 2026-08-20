Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı

Fındıklı İstasyonu'nda sefer yapan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay anında araçta bulunan yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olayın gelişimi:

Bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Müdahale sırasında seferlerde kısa süreli aksama meydana geldi.

Ekip müdahalesi ve inceleme:

Kazada yaralanan olmadı. Yetkililer, olayın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Beyoğlu’nda Tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi