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Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Fındıklı İstasyonu'nda raydan çıkan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı, yolcuların tahliyesi ve ekiplerin müdahalesiyle yeniden raylara konuldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı

Fındıklı İstasyonu'nda sefer yapan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay anında araçta bulunan yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olayın gelişimi:

Bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Müdahale sırasında seferlerde kısa süreli aksama meydana geldi.

Ekip müdahalesi ve inceleme:

Kazada yaralanan olmadı. Yetkililer, olayın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Beyoğlu’nda Tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Beyoğlu’nda Tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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