Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı
Fındıklı İstasyonu'nda sefer yapan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay anında araçta bulunan yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olayın gelişimi:
Bölgeye teknik ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Müdahale sırasında seferlerde kısa süreli aksama meydana geldi.
Ekip müdahalesi ve inceleme:
Kazada yaralanan olmadı. Yetkililer, olayın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ettiğini bildirdi.
Beyoğlu’nda Tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi
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