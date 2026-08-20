Rekolte ve kalite yükseldi: Delice'de kavun bereketi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bu sezon etkili yağışların olumlu etkisiyle kavun üretiminde hem rekolte hem de kalite yükseldi. Bölgedeki çiftçiler, tarlada başlayan hasadın ardından ürünleri kamyonlara yükleyerek farklı illerdeki satış noktalarına göndermeye başladı.

ürün ve verim:

Çiftçi Mehmet Erdem sezon boyunca görülen yağışların verime doğrudan katkı sağladığını belirtti. Erdem'in aktardığına göre yaklaşık 35 dönümlük araziden 120 ton civarında ürün alınması bekleniyor. Üreticinin değerlendirmesine göre yılın genelinde ürünler verimli, olgunluk ve tat açısından da olumlu bulundu.

Erdem tarla koşullarını özetlerken bereket vurgusu yaptı ve bu yılın kendileri için tatmin edici geçtiğini söyledi. Tarladan kamyonlara yüklenen kavunlar, hasat sürdükçe pazarlara sevk ediliyor.

pazarlama ve fiyat gelişmeleri:

Hasat edilen kavunların bu yıl başta Kahramankazan olmak üzere Ankara çevresindeki tezgahlar ve pazarlara gönderildiği bildirildi. Tarladan sevk edilen miktarın genellikle bir taşıma periyodunda 12 ila 15 ton civarında olduğu kaydedildi. Önceki yıllarda ürünlerin Samsun, Rize ve Trabzon gibi Karadeniz illerine gönderildiği, bu bölgelerde Delice kavununun özellikle tercih edildiği ifade edildi.

Fiyatların arz ve talep dengesiyle şekillendiğini belirten üretici fiyatların bu yıl normal ve üreticiyi tatmin edecek düzeyde olduğunu söyledi. Üreticiye göre talep artarsa fiyat yükseliyor, azaldığında ise düşüyor; bu yıl rekoltenin fazla olmasına karşın talebin aynı seviyede seyretmesi fiyatları dengeledi.

Delice kavununun öne çıkan tarafı ise lezzeti oldu. Erdem, kavunların toprağın ve iklimin etkisiyle çok tatlı ve aromatik olduğunu, tüketicilerin bölge ürününü tercih etmesinin nedeninin bu lezzet olduğunu dile getirdi.

Hasatın devam ettiği bölgede üreticiler verim ve kaliteyi korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, sevkiyatlar pazarlardaki talebe göre planlanıyor.

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