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TİGEM 2026 hedefi: 233 bin ton sertifikalı tohum ve kuraklığa dayanıklı üretim

TİGEM, 2026'de hububatta 380 bin ton rekolte ve 233 bin ton sertifikalı tohum hedefliyor; tohumluk alanlarının %40'ı kuraklığa toleranslı çeşitlere ayrılacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TİGEM 2026 hedefi: 233 bin ton sertifikalı tohum ve kuraklığa dayanıklı üretim

toplantının odağı ve hedeflenen üretim:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, TİGEM ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle Karacabey İşletmesi’nde düzenlenen programda 2026 üretim hedeflerini paylaştı. Toplantıya tarım ve gıda sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işletme yöneticileri katıldı. Gezginç, TİGEM’in 2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte ve sertifikalı tohumda 233 bin ton üretim hedeflediğini söyledi.

Genel Müdür, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tohumluk üretim alanlarının yüzde 40 oranında kuraklığa toleranslı çeşitlerle planlandığını vurguladı. Bu plan, üretim güvenliğini artırmaya ve kuraklık riskine karşı kırılganlığı azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak tanımlandı.

TİGEM’in kapasitesi ve stratejik rolü:

Gezginç, TİGEM’in ülke çapındaki kapasitesine dair verileri hatırlatarak kuruluşun 8 bin 145 personel, 17 işletme ve 3,6 milyon dekar arazisiyle önemli bir üretim gücü olduğunu belirtti. Kurumun sermaye büyüklüğü 13,3 milyar TLyi aşıyor ve sertifikalı tohum pazarında yüzde 25 payla lider konumda bulunuyor.

Program kapsamında tarla üretim alanları, hayvancılık tesisleri ve mekanizasyon altyapısı uzmanlar eşliğinde tanıtıldı. Katılımcılara TİGEM’in yerli ve millî üretim kapasitesi, yüksek verimli üretim modelleri ile gen kaynaklarını koruma çalışmaları detaylı şekilde aktarıldı.

hayvancılık, kırsal destek ve altyapı yatırımları:

Hayvancılık faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda Gezginç, TİGEM’in elinde bulunan 70 bin büyükbaş ve 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığıyla ıslah ve damızlık üretiminde öncü olduğunu söyledi. "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" ile üç yılda 150 bin baş küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulacağı, böylece aile işletmelerinin ve kırsal kalkınmanın güçlendirileceği aktarıldı.

Sultansuyu İşletmesi’nde tamamlanan 100 başlık Boğa Anası Tesisi ile dondurulmuş boğa spermasında 1 milyon doz hedefine ulaşılması planlanıyor; amaç dışa bağımlılığın azalması. Safkan Arap atçılığı faaliyetlerinde ise geleneksel mirasın dijital yeniliklerle desteklenerek sürdürüleceği bildirildi.

sürdürülebilirlik ve üretici destek mekanizmaları:

TİGEM, sulamalı alanlarını 1 milyon 41 bin dekare çıkarırken, enerji ve depolama yatırımlarına da vurgu yaptı. Kurumun Güneş Enerjisi Santrali projeleri 48 MWı aşarken silo kapasitesi 275 bin ton ve modern yem tesisleri sürdürülebilir üretimin altyapısını güçlendiriyor. Gezginç, TİGEM’in temel misyonunun piyasaya unluk veya ekmeklik buğday sunmak değil, Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli tohum ve damızlığı sağlamak olduğunu yineledi.

Üreticilere yönelik finansal destekler de programda öne çıkan konular arasındaydı. "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında sağlanan desteklerle birlikte üreticilere sunulan kredi imkanları arasında 2 yılı ödemesiz, 5 yıl vadeli Ziraat Bankası kredilerinin bulunduğu belirtildi.

Programın ikinci gününde düzenlenen paneli Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yönetti. Toplantı sonrası Gazetinciler ve katılımcılarla soru-cevap bölümünde görüş alışverişi yapıldı. Hayvancılık Daire Başkanı Uğur Aydın ve Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı Ali Kısa’nın da katıldığı oturumların ardından program sona erdi.

TARLA ÜRETİM ALANLARI, HAYVANCILIK TESİSLERİ, MEKANİZASYON ALTYAPISI VE İŞLETMENİN ÜRETİM...

TARLA ÜRETİM ALANLARI, HAYVANCILIK TESİSLERİ, MEKANİZASYON ALTYAPISI VE İŞLETMENİN ÜRETİM SÜREÇLERİ UZMANLAR EŞLİĞİNDE TANITILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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