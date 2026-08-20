Tofaş hurdaya döndü: Kozan'da elektrik direğine çarpan araçta sürücü ağır yaralandı

olayın oluşu:

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Z. idaresindeki 01 AEM 887 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından bir bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya döndü, çarpmanın etkisiyle elektrik direği de yan yatarak devrildi.

yaralanma ve müdahale:

Kazada ağır yaralanan sürücü Davut Z., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından sürücü, ileri tetkik ve tedavi için Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; ekipler çarpmanın nedenini belirlemeye yönelik delil toplama ve ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP BİR BAHÇEYE DALDI.