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Toledo yakınlarında sabah çarpışması: Madrid–Endülüs hattında en az 10 ölü

Madrid–Sevilla seferindeki iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha'daki Urda yakınında çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Toledo yakınlarında sabah çarpışması: Madrid–Endülüs hattında en az 10 ölü

Toledo yakınlarında yüksek hızlı tren çarpışması

İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı tren, yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo'daki Urda yakınlarında çarpıştı. Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın seyri ve teknik bilgiler:

Demiryolu işletmecisi Adif tarafından yapılan açıklamada, bir Renfe treninin bir Iryo trenine arkadan çarptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafiğin askıya alındığı ifade edildi. Iryo'ya ait iki vagonun raydan çıktığı; kazanın nedeni ve yaralı sayısının ise henüz bilinmediği aktarıldı.

Müdahale, yetkili açıklamaları ve geçmiş:

Castilla La Mancha Hükümet Sözcüsü Esther Padilla, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve iki vagonun raydan çıktığını bildirdi. Padilla, kazanın nedenine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu şoku ifade ederek Ulaştırma Bakanı ve bölge yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, acil servislerin sahada koordinasyon içinde çalıştığını söyledi ve mağdurlar ile ailelerine destek mesajı iletti.

Öte yandan, 18 Ocak'ta ülkenin güneyinde meydana gelen başka bir tren kazasında en az 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya&#039;da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 10 kişi...

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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