Trabzonspor’da yeni rota belirsiz: Tekke dönemi noktalandı

Trabzonspor'da teknik sorumluluk değişti:

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi, geçen haftaki UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan yenilgi sonrası Tekke'nin istifa teklifini başlangıçta kabul etmese de, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlubiyetin ardından bu karar netleşti.

Kararın ardından bordo-mavili camiada hem sportif performans hem de sezon planlamasına ilişkin belirsizlikler ön plana çıktı. Yönetimin açıklamasında, Tekke'ye süresi boyunca kulübe sağladığı katkılar ve emekleri için teşekkür edildi; teknik adamın Trabzonspor camiasında iz bırakmaya devam edeceği vurgulandı.

İstifa süreci ve yönetimin tavrı:

Tekke, Ferencvaros karşısındaki ağır yenilginin ardından sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıklamış, ancak yönetim bu teklifi reddederek teknik adamın takımın başında kalmasını tercih etmişti. Amed maçının sonucuyla birlikte yönetim sahada alınan son sonucun takımın hedefleriyle uyumsuz olduğu değerlendirmesini yaparak ayrılık kararını uyguladı.

Kulübün resmi ifadesinde, Tekke'ye "görev süresi boyunca ortaya koyduğu emek ve özverili çalışmalar" için teşekkür edilirken, kendisine kariyerinin geri kalanında başarı dilendi ve "Trabzonspor camiasının bir ferdi" olarak anılacağı belirtildi.

Teknik direktör arayışı ve Conte iddiası:

Ayrılığın ardından yönetim yeni teknik direktör arayışlarını başlattı. Basında çıkan haberlere göre, listenin dikkat çeken adı dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Antonio Conte oldu. Conte, en son Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştırmış ve Mayıs 2026'da kulüpten ayrılmış durumda.

57 yaşındaki Conte'nin geçmişte Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi önemli kulüplerde görev aldığı hatırlatılırken, yönetimin bir dizi aday arasında değerlendirme yaptığı, kesin kararın kısa sürede açıklanacağı belirtildi. Kulüp ve teknik heyet arasındaki görüşmeler ile sezonun geri kalanı için atılacak adımlar yakından takip edilecek.

TRABZONSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI. GEÇTİĞİMİZ HAFTA UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FERENCVAROS’A ELENİLMESİNİN ARDINDAN İSTİFASINI SUNAN ANCAK YÖNETİM TARAFINDAN BU KARARI KABUL EDİLMEYEN TEKKE, AMED SPORTİF FAALİYETLER MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN GÖREVİNDEN AYRILDI.