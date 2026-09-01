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Erzurumspor FK'nın 5. ve 6. hafta programı netleşti

TFF, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programını açıkladı. Erzurumspor FK, 11 Eylül'de Beşiktaş'a konuk olacak; 20 Eylül'de ise Samsunspor'u ağırlayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK'nın 5. ve 6. hafta programı netleşti

Erzurumspor FK'nın 5. ve 6. hafta programı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maç programını açıkladı. Doğu Anadolu temsilcisi Erzurumspor FK'nın önümüzdeki iki haftadaki rakipleri ve müsabaka tarihleri belli oldu.

5. hafta programı:

Erzurumspor FK, ligde 5. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 11 Eylül Cuma günü, Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.

6. hafta programı:

Doğu Anadolu temsilcisi, 6. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma 20 Eylül Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Fikstür açıklaması, ekiplerin önümüzdeki programını netleştirirken takım içinde planlama, hazırlık ve lojistik düzenlemelerine yönelik sürecin hızlanmasına da işaret ediyor. Erzurumspor FK taraftarları her iki müsabakada da takımı desteklemeye çağrılıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ERZURUMSPOR FK&#039;NIN 4, 5 VE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ERZURUMSPOR FK'NIN 4, 5 VE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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