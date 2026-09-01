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Salihli’den milli judolara moral ziyareti

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Yıldız Kadın Milli Takım Teknik Gelişim Kampı'nı ziyaret ederek 45 milli judocuya moral verdi, antrenörlere hediyeler sundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Salihli’den milli judolara moral ziyareti

Salihli kaymakamı kampı yerinde inceledi

Türkiye Judo Federasyonu programında yer alan Yıldız Kadın Milli Takım Teknik Gelişim Kampı, Manisa'nın Salihli ilçesinde devam ediyor. Kamp, Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor ve kentteki spor çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

kampın detayları:

Kampa, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 45 milli sporcu katılıyor. Antrenmanlar teknik gelişim ve müsabaka hazırlığı odaklı yürütülürken, sporcuların performans takibi ve değerlendirmeleri kamp süresince devam ediyor.

ziyaretin amacı ve mesajı:

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kampı ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Kaymakam Güldoğan, sporcularla sohbet edip çalışmalarını yakından takip etti, antrenörlere ve sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi.

Kaymakam Güldoğan, Ekim ayında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı diledi. Ziyarette Kaymakam Güldoğan'a Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz eşlik etti.

Ziyaret, yerel yönetimin ve spor otoritelerinin genç sporculara verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi; kampın devamında hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU’NUN FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN YILDIZ KADIN MİLLİ TAKIM TEKNİK GELİŞİM...

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU’NUN FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN YILDIZ KADIN MİLLİ TAKIM TEKNİK GELİŞİM KAMPI, MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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