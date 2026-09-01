Bolu başkomiseri Mezher Şimşek iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Mezher Şimşek, 26-29 Ağustos 2026 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride mücadele ederek her iki kategoride de Türkiye üçüncüsü oldu.

şampiyonada yer aldığı kategoriler:

Şimşek, turnuvada 35-44 Yaş Amatör Tek Erkekler ve 35-44 Yaş Amatör Çift Erkekler kategorilerinde yarıştı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen veteran sporcularla mücadele edilen şampiyonada, her iki branşta da dereceye girerek Bolu'ya iki Türkiye üçüncülüğü kazandırdı.

görev, antrenman ve disiplin dengesi:

Bolu'da gerçekleştirilen spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasında görev alırken yoğun bir çalışma temposu içinde olan Şimşek, düzenli badminton antrenmanlarını aksatmadı. Uzun süreli disiplinli çalışmanın ve görev sorumluluğunun bir arada yürütülmesinin şampiyona sonuçlarına olumlu yansıdığı belirtildi.

dönüş ve değerlendirme:

Şampiyonanın ardından Bolu'ya dönen Başkomiser Şimşek, elde ettiği iki Türkiye üçüncülüğüyle kurumunu ve kentini başarıyla temsil etmiş oldu. Başarı, hem kişisel performansın hem de saha içindeki görev bilincinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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