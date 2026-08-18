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Hasat öncesi Bekilli bağlarında pestisit denetimi

Bekilli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağlardan üzüm numuneleri alıyor; pestisit kalıntıları laboratuvarda incelenecek.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hasat öncesi Bekilli bağlarında pestisit denetimi

Hasat öncesi denetimler sahada

Denizli'nin Bekilli ilçesinde üzüm hasadı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bağlara girerek ürünlerden numune almaya başladı. Çalışma, Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri kapsamında gerçekleştiriliyor ve üretim alanlarının farklı noktalarından örnekler toplanıyor.

Numune alma ve laboratuvar incelemesi:

Alınan üzümler, pestisit kalıntısı açısından analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderiliyor. Analizlerin amacı; ürünlerde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek kalıntıların tespiti ile mevzuatta belirlenen sınırların aşılıp aşılmadığını belirlemektir. Numune alma işlemleri, bağlardaki çeşitlilik ve üretim biçimleri gözetilerek planlı biçimde yürütülüyor.

Çiftçiye ve tüketiciye güvence:

Yürütülen denetimler yalnızca tüketicilerin sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda kurallara uygun üretim yapan çiftçilerin emeğini de güvence altına alıyor. İlçe ekiplerinin bağlardaki denetim ve numune alma çalışmasının hasat öncesi dönemde devam edeceği bildirildi.

DENİZLİ’NİN BEKİLLİ İLÇESİNDE ÜZÜM HASADI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI. İLÇE TARIM VE...

DENİZLİ’NİN BEKİLLİ İLÇESİNDE ÜZÜM HASADI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BAĞLARA GİREREK ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALMAYA BAŞLADI. ALINAN ÜZÜMLER, PESTİSİT KALINTISI AÇISINDAN LABORATUVARDA İNCELENECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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