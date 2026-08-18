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Denizli'den yolculuk maliyeti artıyor: bölgesel hatlar ve Göller ve Güller Ekspresi zamlandı

17 Ağustos 2026'den itibaren Denizli çıkışlı bölgesel trenler ve Göller ve Güller Ekspresi biletlerine zam geldi; Denizli-İzmir 370 TL, ekspres 400 TL.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'den yolculuk maliyeti artıyor: bölgesel hatlar ve Göller ve Güller Ekspresi zamlandı

zam detayları:

Denizli'den kalkan bölgesel trenler ile Göller ve Güller Ekspresi biletlerinde 17 Ağustos 2026 itibarıyla tarife güncellemesi yapıldı. Yeni tarifeye göre Denizli-İzmir bölgesel treninin bilet ücreti 355 TL'den 370 TL'ye yükseldi; artış 15 TL olarak belirlendi. Göller ve Güller Ekspresi’nde ise ücret 370 TL'den 400 TL'ye çıkarılarak 30 TL zam uygulandı.

hat bazındaki değişiklikler:

Denizli-Aydın hattında da fiyat güncellemesi yapıldı; daha önce 195 TL olan Denizli-Aydın bileti, 15 TL artışla 210 TL oldu. Söz konusu zamlar, bölgesel hatlardaki ve ekspres seferlerindeki ücretlerde kademeli artış olarak yansıdı.

uygulama ve kapsamı:

Yürürlüğe giren zamlı tarifenin tüm istasyonlarda ve bilet satış kanallarında uygulanmaya başlandığı bildirildi. Yolcular, bilet alımlarında yeni fiyatların geçerli olduğunu görecek ve satış noktalarında tarifeler güncellenmiş durumda.

DENİZLİ&#039;DEN İZMİR VE AYDIN YÖNÜNE GİDEN BÖLGESEL TRENLER İLE GÖLLER VE GÜLLER EKSPRESİ BİLET...

DENİZLİ'DEN İZMİR VE AYDIN YÖNÜNE GİDEN BÖLGESEL TRENLER İLE GÖLLER VE GÜLLER EKSPRESİ BİLET FİYATLARINA ZAM YAPILDI. 17 AĞUSTOS İTİBARIYLA GEÇERLİ OLAN YENİ TARİFEYLE DENİZLİ-İZMİR BİLET FİYATI 370 TL'YE YÜKSELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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