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tramvayda cüzdan yankesiciliği: iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Antalya'da tramvayda bir yolcunun cüzdanını yankesicilikle çaldıkları belirlenen yabancı uyruklu iki şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

tramvayda cüzdan yankesiciliği: iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Antalya'da tramvayda yankesicilik iddiası

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde artan yankesicilik ve hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik yürüttükleri çalışmada tramvayda gerçekleşen bir cüzdan hırsızlığını soruşturdu. Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi sınırlarında, Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halinde bulunan tramvayda meydana geldi.

soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmayı yürüten ekipler, olay yerindeki güvenlik kayıtları ve elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheli profiline ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir yolcunun cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalındığı tespit edildi ve şüphelilerin hareketleri takibe alındı.

şüphelilerin yakalanması ve yargılama süreci:

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelileri olarak belirlenen G.S. ve K.I. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, tramvay ve toplu taşıma araçlarında meydana gelen benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve şüpheli durumların derhal polise bildirilmesinin önemine vurgu yaptı.

ANTALYA’DA TRAMVAYDA BİR KİŞİNİN CÜZDANINI YANKESİCİLİK YÖNTEMİYLE ÇALDIKLARI BELİRLENEN YABANCI...

ANTALYA’DA TRAMVAYDA BİR KİŞİNİN CÜZDANINI YANKESİCİLİK YÖNTEMİYLE ÇALDIKLARI BELİRLENEN YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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