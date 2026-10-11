Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına alındı

Akpazar'a bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesi'nde çıkan ahır yangını, vatandaşların ihbarı ve itfaiye, AFAD ile Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Akpazar beldesinde ahırda yangın

Akpazar beldesine bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarı takiben itfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından yetkililer tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürülürken, soruşturmanın sonuçları beklenecek.

TUNCELİ’DE MEYDANA GELEN AHIR YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

TUNCELİ’DE MEYDANA GELEN AHIR YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı...
images

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü
images

Konya Kulu'da hafriyat yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anlar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Odunluk alevleri Bingöl'de yerleşime ulaşmadan söndürüldü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi