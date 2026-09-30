Dolar 49,0071 +0,01%
Euro 55,5895 +0,01%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.607,81 +0,34%
EUR/USD 1,1339 -0,07%
Brent Petrol 98,82 +2,77%
--°

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde yapılan tatbikatta ekipler trafik kazası senaryosunda araçta sıkışan yaralıları kurtardı, koordinasyon test edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

Bitlis'te tünelde gerçekleştirilen tatbikatın ana hatları

Bitlis'te muhtemel trafik kazalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 8 Ağustos Tüneli'nde koordineli bir tatbikat düzenlendi. AFAD koordinasyonunda saat 12.30'da başlatılan senaryoya göre tünelde trafik kazası meydana geldi, araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması ve sağlık kuruluşuna sevki uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Senaryo ve müdahale adımları:

İhbarın ardından AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve gönüllü ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler tünelde güvenlik önlemlerini alarak muhtemel gaz sızıntısına karşı tedbir uyguladı. Senaryo gereği araçta sıkışan yaralılara yapılan müdahalede, kurtarma personeli öncelikle güvenlik sağladı, ardından sıkışanları güvenli şekilde araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Amaç, katılımcılar ve koordinasyonun sınanması:

Tatbikat kapsamında hızlı intikal, tünel içi güvenliğin sağlanması, araçtan kurtarma, ilk yardım uygulamaları ve ambulanslarla hastaneye sevk süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, gönüllüler ve Bitlis Eren Üniversitesi Acil Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.

Uygulamalı tatbikat, olası tünel kazalarında müdahale sürelerinin kısaltılması ve çoklu kurum katılımıyla koordinasyonun sağlanması açısından veri sağladı; ekipler saha koşullarında prosedürleri test ederek deneyim kazandı.

BİTLİS’TE OLASI TRAFİK KAZALARINA YÖNELİK MÜDAHALE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA 8 AĞUSTOS...

BİTLİS’TE OLASI TRAFİK KAZALARINA YÖNELİK MÜDAHALE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA 8 AĞUSTOS TÜNELİ’NDE KAPSAMLI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu
images

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı
images

Başkan Ünlü'den temizlik personeline teşekkür ziyareti
images

Selimiye'de deniz tadı ve kültür rüzgarı: 2. Marmaris deniz ürünleri festivali

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekin istifa kararını genel başkan talebine bağladı

Kuşadası'nda sokak satıcılarına darbe: 14,90 gram esrarla yakalandı

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor