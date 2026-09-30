Tünelde gerçekçi tatbikat: kurtarma ekipleri müdahaleyi denedi

Bitlis'te tünelde gerçekleştirilen tatbikatın ana hatları

Bitlis'te muhtemel trafik kazalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 8 Ağustos Tüneli'nde koordineli bir tatbikat düzenlendi. AFAD koordinasyonunda saat 12.30'da başlatılan senaryoya göre tünelde trafik kazası meydana geldi, araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması ve sağlık kuruluşuna sevki uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Senaryo ve müdahale adımları:

İhbarın ardından AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve gönüllü ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler tünelde güvenlik önlemlerini alarak muhtemel gaz sızıntısına karşı tedbir uyguladı. Senaryo gereği araçta sıkışan yaralılara yapılan müdahalede, kurtarma personeli öncelikle güvenlik sağladı, ardından sıkışanları güvenli şekilde araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Amaç, katılımcılar ve koordinasyonun sınanması:

Tatbikat kapsamında hızlı intikal, tünel içi güvenliğin sağlanması, araçtan kurtarma, ilk yardım uygulamaları ve ambulanslarla hastaneye sevk süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, gönüllüler ve Bitlis Eren Üniversitesi Acil Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.

Uygulamalı tatbikat, olası tünel kazalarında müdahale sürelerinin kısaltılması ve çoklu kurum katılımıyla koordinasyonun sağlanması açısından veri sağladı; ekipler saha koşullarında prosedürleri test ederek deneyim kazandı.

BİTLİS’TE OLASI TRAFİK KAZALARINA YÖNELİK MÜDAHALE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA 8 AĞUSTOS TÜNELİ’NDE KAPSAMLI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.