Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Tüneldeki riskli sollama Karabük-Yenice yolunda trafik güvenliğini tehlikeye attı

Karabük-Yenice kara yolunda, Yenice yönüne giden bir otomobilin tünelde yaptığı hatalı sollama anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tüneldeki riskli sollama Karabük-Yenice yolunda trafik güvenliğini tehlikeye attı

Olayın görüntülenmesi:

Karabük-Yenice kara yolunda, Yenice istikametine seyir halindeki bir otomobilin tünele girişte ve tünel içinde hatalı sollama yaptığı anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntülerin içerdiği detaylar:

Kayıtlarda sürücünün trafik kurallarını ihlal ederek önce tünele girerken, ardından tünel içindeki daralan şeritler ve sınırlı görüş koşullarında önündeki araçları solladığı görülüyor. Bu manevra, tüneldeki akışı bozarak diğer sürücüler için ani tehlike yaratabilecek bir duruma yol açtı.

tünellerde sollama davranışının riskleri:

Tünel gibi sınırlı alanlarda yapılan hatalı sollamalar, kaçış yollarının kısıtlı olması ve reaksiyon zamanının kısalması nedeniyle çarpışma riskini artırır. Kayıt altına alınan görüntüler, bu tür ihlallerin trafik güvenliğini ne şekilde etkilediğini göstermesi açısından önem taşıyor ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

KARABÜK&#039;TE BİR OTOMOBİLİN TÜNEL İÇERİSİNDE HATALI SOLLAMA YAPTIĞI ANLAR, BAŞKA ARAÇTA BULUNAN...

KARABÜK'TE BİR OTOMOBİLİN TÜNEL İÇERİSİNDE HATALI SOLLAMA YAPTIĞI ANLAR, BAŞKA ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi
images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seydikemer'de kaptaj yenilemesiyle içme suyu hattı güçlendirildi

Muğla'da delege buluşması: istikrar ve katılım vurgusu

Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarının zihni oyunla güçleniyor

Kütahya vakıfları Kızılcaören okuluna kırtasiye desteği sağladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı