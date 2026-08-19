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Turgutlu’da makilik yangınına yoğun hava ve kara müdahalesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45'te çıkan makilik yangınına, 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu’da makilik yangınına yoğun hava ve kara müdahalesi

Turgutlu'da makilik alanda yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden gelen ilk bilgiler alevlerin kısa sürede yayıldığını gösteriyor.

müdahale ekipleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de bulunuyor. Yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahale edilmesi için çok sayıda araç ve personel sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan araç ve ekip sayısı şöyle: 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer. İlk müdahale, olay yerine ulaşan ekipler tarafından yaklaşık 15 dakika içinde yapıldı.

müdahalede son durum:

Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor; hem hava hem kara unsurları sahada koordineli biçimde çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi ve bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları ve yangınla ilgili güvenlik uyarılarına uymaları konusunda bilgilendiriyor. Olayın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar takip ediliyor.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN EKİPLERİN...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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