Türk Eximbank ihracatçılara 32 milyar dolarlık likidite ve güven sağladı

Türk Eximbank'tan yılın ilk yarısında güçlü destek

Türkiye'nin resmi ihracat kredi kuruluşu Türk Eximbank, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatçılara toplam 32 milyar dolar destek sağladı. Bu tutarın 15,8 milyar doları kredi, 16,2 milyar doları ise sigorta ve garanti kapsamından oluştu. Kuruluşun bu dönemde sağladığı toplam destek hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, kredi desteği yüzde 27 yükseldi.

ilk yarı rakamlarının yorumu:

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney değerlendirmesinde, küresel ticarette artan korumacılık, büyüyen jeopolitik riskler ve finansman maliyetlerinin ihracatçılar için belirleyici olduğuna dikkat çekti. Güney, bankanın bu ortamda ihracatçıların yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, sağlanan kaynakların ihracatçıların rekabet gücünü ve finansmana erişimini artırmak üzere kullanıldığını belirtti.

uluslararası fonlama ve portföy çeşitlendirmesi:

Banka, uluslararası piyasalarda etkin fonlama stratejisini sürdürerek ilk altı ayda 5,2 milyar dolar yeni dış kaynak sağladı. Güney, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısının ihracatçılara uygun maliyetli kaynak sunmayı mümkün kıldığını, uluslararası yatırımcı ve finans kuruluşlarının Eximbank'a duyduğu güvenin ülke ihracat finansman kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

katılım finansmanı ve sürdürülebilirlik temalı krediler:

Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen uygulamaları da öne çıktı. Sürdürülebilirlik temalı kredi hacmi yılın ilk yarısında yüzde 24 artarak yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Katılım finansmanında ise önemli bir büyüme gerçekleşti; katılım finans büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artışla 1,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükseldi. Güney, katılım finansmanı ürünlerinin ihracatçıların farklı finansman ihtiyaçlarına göre geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.

alacak sigortası ve sigortalı ihracatçı sayısındaki artış:

Sigorta ve garanti desteği ilk yarıda 16,2 milyar dolar olurken, sigortalı ihracatçı firma sayısı yüzde 8 artışla 8 bin 332'ye çıktı. Aktif sigortalı ihracatçı sayısı ise yüzde 15 artışla 3 bin 565 oldu. Banka, hem yurt dışı hem de yurt içi vadeli satışları güvence altına alan alacak sigortası çözümlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

kobi odaklı genişleme ve yüksek teknolojiye yönelim:

Ali Güney, Türk Eximbank desteklerinden yararlanan aktif ihracatçı firma sayısının yaklaşık 19 bine ulaştığını ve yılın ilk yarısında 954 yeni firmanın banka desteklerinden faydalandığını açıkladı. Yeni faydalanıcıların yüzde 88'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirten Güney, desteklerin daha geniş bir tabana yayılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bankanın verdiği kredilerin yüzde 45'i yüksek ve orta yüksek teknolojili ihracat yapan firmalara yönlendirilirken, söz konusu ürün grubunun ülke ihracatından aldığı payın şu anda yüzde 41 olduğu ve hedefin bu payı ilk aşamada yüzde 50'lerin üzerine çıkarmak olduğu ifade edildi. Bu hedef doğrultusunda Eximbank, işletme sermayesi finansmanının yanı sıra kapasite artışı, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme yönelik temalı yatırım kredileriyle ihracatçıları desteklemeye devam edecek.

alıcı kredileri ve dış ticaret finansmanı uygulamaları:

Ticaret Bakanlığı desteğiyle sağlanan alıcı kredileri ve dış ticaret finansman çözümlerinde de kapsam genişletildi. Banka, yatırım malı içeren mal ihracatı tanımını genişleterek yurt dışında üstlenilen taahhüt işlerinde müteahhitlik firmalarının Türkiye'den tedarik edeceği yatırım mallarını da alıcı kredileri kapsamına dahil etti. Bu adımın ihracatçılara küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlayacağı vurgulandı.

Genel olarak Türk Eximbank, 2026 yılının ilk yarısında sağladığı kaynak, sigorta ve ürün çeşitliliği ile ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı; rekabet güçlerini artırmayı ve ülkenin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı sürdürdü.

TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ ALİ GÜNEY