Türkiye 25 yılda rotasını çizdi: istikrar, eser ve terörsüz hedef

Kütahya'da Türkiye yüzyılı buluşmaları düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti tarafından düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" ve "Terörsüz Türkiye" temalı Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya'da konuştu. Programda Bakan Ersoy, partinin 25 yıllık siyasi mücadelesi boyunca hayata geçirilen hizmet, eser ve projelere dikkat çekti.

25 yıllık dönemin eserleri ve siyaset anlayışı:

Ersoy, geçmişten bugüne ortaya konulan çalışmaların "ciddi bir emek ve mesainin ürünü" olduğunu belirterek, değişen dünyada ülkeyi geride bırakmayacak işlerin küçük büyük demeden hayata geçirildiğini ifade etti. Bakan, siyasetin günü kurtarmaya yönelik yapılmadığını vurgulayarak, "Siyaseti günü kurtarmak zannedenlerin aksine biz projelerimizi geliştirerek, eser üreterek, tüm kazanımlarımızı koruyarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ettik" dedi.

Konuşmasında AK Parti'nin 25 yıllık idaresine atıfta bulunan Ersoy, yapılan hizmetlerin partinin sürekliliğinin ve adanmış çalışmanın ürünü olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin uluslararası konumu ve kendi rotasını çizmesi:

Bakan Ersoy, Türkiye'nin son 25 yılda küresel düzeyde önemli bir konuma yükseldiğini savundu. Ersoy'un sözleriyle, "Türkiye olarak dünyanın nereye geldiği yeryüzünde kendi yolunu çizebilen ender ülkelerdeniz. 25 yıllık mücadele sayesinde ülkemiz ve devletimiz küresel düzlemde kimsenin boyunduruğunda, kimsenin ulusal veya uluslararası ajandasının farklı bir figürü değildir. Her platformda söz sahibi, baskın ve belirleyici bir aktörüz."

Bu vurguyla Ersoy, Türkiye'nin dış güçlerin etkisinde hareket etmediğini ve ulusal çıkarlar doğrultusunda bağımsız bir duruş sergilediğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin iç ve bölgesel etkileri:

Sözü "Terörsüz Türkiye" sürecine genişçe ayıran Ersoy, terörün ülke gündeminden kalıcı şekilde çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bakan, "Neredeyse 50 yıllık bir yolun ardından, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen terör belasını ülkemizin ve halkımızın gündeminden dönüş olmayacak şekilde çıkarıyoruz" dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumuna işaret ederek devletin terör örgütüyle mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Sürece yönelik eleştiri ve itirazların olduğuna değinen Ersoy, "Terörden beslenenler, can ve mallarını kaybedeceklerini anladıkları için son bir çırpınışla dışarıdan ve içeriden birtakım desteklerini artırmaya, hassasiyetlerimizle oynamaya, en adi yalanlarla aklımıza meydan okumaya devam ediyor" sözleriyle karşı tarafın tepkilerine atıfta bulundu.

Sürecin şeffaf yürütüldüğünü savunan Ersoy, "Ulusal mutabakatın bu denli güçlü olduğu, sürecin son derece şeffaf ilerlediği, hazırlanan kanunun şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve net olduğu bir ortamda, onların tereddüt çabaları da boşa çıkacaktır" dedi.

Ersoy ayrıca, şehitlerin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğini belirterek, "Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerini onurlandırmayacak hiçbir iş ve uygulamaya geçilmeyecek. Devletimiz teröre ve teröriste tavizsiz, pazarlıksız bir şekilde son verecektir" ifadesini kullandı. Bakan, bu sürecin yalnızca iç meseleleri çözmekle kalmayıp, bölgesel istikrara da katkı sağlayacağını ekledi.

Konuşmasının sonunda AK Parti'nin 25 yıllık siyasi mücadelesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, geçmişte parti çatısı altında görev yapanları rahmet ve minnetle andığını söyledi ve partinin daha güçlü bir birlikle yoluna devam edeceğine dair inancını dile getirerek konuşmasını tamamladı.

"KARDEŞLİKLE KENETLENEN, İSTİKRARLA GÜÇLENEN TÜRKİYE" VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" TEMALARIYLA YURT GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN KATILIMIYLA KÜTAHYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ