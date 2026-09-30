Manisa'nın gençleri için istihdam yolu: umut, eğitim ve ortaklık

Köse'nin çağrısı:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da gençlerin istihdam olanaklarının artırılması ve gelecek kaygısının azaltılmasının öncelikli bir hedef olması gerektiğini söyledi. Köse, eğitimden istihdama geçişi kolaylaştıracak politika ve uygulamaların önemine dikkat çekti.

Manisa'nın potansiyeli ve istihdam dönüşümü:

Köse, Manisa'nın sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir üretim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı ve bu potansiyelin gençler için daha fazla işe dönüşmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin yalnızca diploma sahibi olmasının yeterli olmadığına işaret eden Köse, bu yüzden mesleki eğitimin güçlendirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Manisa özelinde üretim kapasitesinin, yerel iş gücüne aktarılmasının yolunun üniversiteler, meslek liseleri, kamu kurumları ve özel sektör arasında kurulacak güçlü iş birliğinden geçtiğini ifade etti.

Eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurulmalı:

Köse, mesleki eğitim alan gençlerin sektörlerin ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İş dünyasının hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyduğunu doğru tespit etmeliyiz. Eğitim sistemimizle iş dünyasının ihtiyaçları arasında güçlü bir köprü kurmalıyız." dedi. Gençlerin eğitimleri boyunca mesleklerini ve geleceklerini planlayabilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca genç girişimcilerin desteklenmesine de değinen Köse, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için danışmanlık, eğitim ve finansmana erişim imkanlarının artırılmasını önerdi.

Gelecek kaygısına yönelik beklenti ve sorumluluk:

Köse gençlerin en önemli sorununun gelecek kaygısı olduğunu belirterek, "Bir şehirde gençler geleceğini o şehirde kurabileceğine inanıyorsa, o şehir geleceğe güvenle bakabilir." ifadesini kullandı. Gençlerin kendi şehirlerinde eğitim alıp çalışabilmeleri, üretimin içinde yer alabilmeleri ve hayatlarını kurabilmeleri gerektiğini söyledi.

Manisa'nın genç nüfusunun kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Köse, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. "Gençlerin geleceğe umutla bakması, hepimizin ortak sorumluluğudur." sözleriyle çağrısını tamamladı.

Köse, gençlerin istihdamının artırılması için kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini de ekledi.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MANİSA’DA GENÇLERİN İSTİHDAM OLANAKLARININ ARTIRILMASI VE GELECEK KAYGISININ AZALTILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, GENÇLERİN EĞİTİM HAYATINDAN İŞ HAYATINA GEÇİŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK POLİTİKALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.