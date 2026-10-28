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Üç asırlık ahşap cami kaymakamın müdahalesiyle odun olmaktan kurtuldu

Samsun'da odun olarak satılmak istenirken dönemin kaymakamı Kadir Perçi'nin 50 lira farkla satın aldırdığı 300 yıllık ahşap cami Ambarköy'de sergileniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Üç asırlık ahşap cami kaymakamın müdahalesiyle odun olmaktan kurtuldu

Kurtarılma süreci:

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan köyündeki 300 yıllık ahşap caminin, bin 400 liraya bir fırıncıya odun olarak satıldığı ihbarı 2010 yılında saha ekiplerinin dikkatini çekti. Durumu öğrenen dönemin Ladik Kaymakamı Kadir Perçi derhal müdahale etti ve caminin yakılmasını engellemek için satışa 50 lira daha eklenmesini sağlayarak bin 450 liraya yapıyı satın aldı.

Kaymakam Perçi, camiyi yerinde inceleyip ekibiyle birlikte tescil işlemlerini başlattı. Yapının bazı bölümlerinde deformasyonlar olsa da, değerlendirme sonucunda eserin korunmaya değer olduğu kararı verildi ve taşınma süreci planlandı.

Kaymakamın adımları:

Perçi'nin yönergeleriyle hareket eden ekipler, Samsun Müze Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalıştı. Koruma sürecinde yapının bütün parçaları numaralandırıldı, arkeolog ve sanat tarihçilerinden teknik destek alındı. Bu hazırlıkların ardından cami, Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne taşınarak yeniden monte edildi ve ziyarete açıldı.

Ambarköy projesi ve koruma çalışmaları:

Kaymakam Perçi'nin öncülüğünde 2010'da başlatılan Ambarköy Açık Hava Müzesi projesi, 2009-2013 yılları arasında yürüttüğü çalışmaların somut sonuçlarından biri oldu. Proje, 14 bin metrekarelik alanda Osmanlı döneminin ahşap mimari özelliklerini yansıtacak şekilde tasarlandı ve sadece yapıların sergilendiği bir alan olmaktan öte, geçmişin yaşam kültürünü aktaran bir merkez olarak planlandı.

Proje kapsamında caminin yanı sıra köy mektebi ve konak gibi yapılar da yer aldı. Perçi, Ladik'in Osmanlı dönemindeki önemine vurgu yaparak, Ambarköy'de sergilenen camiye Ladik'te yetişmiş Osmanlı dönemi büyüklerinden Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin adının verildiğini belirtti. Ambarköy'ün, tarihsel bağlamı içinde ordu için hububat stoklarının tutulduğu ambarların yeniden canlandırıldığı bir alan olduğu vurgulandı.

Kültürel mirasın korunmasındaki etkileri:

Perçi, Samsun'un özellikle Canik Dağları çevresindeki orman emvalinden dolayı Osmanlı döneminde çok sayıda ahşap camiye sahip olduğunu ve görev süresi boyunca bu mirasın korunmasına katkı sağladıklarını söyledi. Bu kapsamda 80 caminin tescil ve restorasyon çalışmalarına öncülük edildi ve ilgili belgeseller hazırlandı. Ambarköy'e taşınan cami, bu koruma çabalarının somut örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ambarköy Açık Hava Müzesi, Ladik ilçesi girişinde konumlanıyor ve ilçeye gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Kurtarılan cami ise hem yerel tarihin bir ögesi hem de koruma çalışmalarının görünür bir göstergesi olarak sergileniyor.

SAMSUN’DA ODUN OLARAK YAKILMASI İÇİN FIRINCIYA SATILAN 300 YILLIK AHŞAP CAMİ, DÖNEMİN LADİK...

SAMSUN’DA ODUN OLARAK YAKILMASI İÇİN FIRINCIYA SATILAN 300 YILLIK AHŞAP CAMİ, DÖNEMİN LADİK KAYMAKAMI KADİR PERÇİ’NİN GİRİŞİMİYLE KURTARILARAK AMBARKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ’NE TAŞINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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