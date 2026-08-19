Dolar 47,9415 -0,01%
Euro 56,0758 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.022,10 +0,23%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 92,07 +0,49%
--°

Üç ümraniyeli genç judocu dünya şampiyonası için Guayaquil'e gidiyor

Ümraniye Belediyesi'nin üç judocusu, 20-23 Ağustos 2026'de Guayaquil'de yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç ümraniyeli genç judocu dünya şampiyonası için Guayaquil'e gidiyor

Ümraniye'den üç genç judocu dünya sahnesinde

U18 kategorisinin en prestijli organizasyonu olan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenecek. Türkiye, turnuvada 12 kişilik Milli Takım kadrosuyla yarışacak ve ay-yıldızlı forma altında madalya mücadelesi verecek.

Milli kadro ve sporcu ağırlık sınıfları:

Türkiye Milli Takımı kadrosunda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden üç isim yer alıyor. Sema Nur Yüksel 44 kilogramda, Süleyman Doğru 50 kilogramda ve Tahsin Efe Yılmaz 73 kilogramda tatamide Türkiye'yi temsil edecek. Bu sporcular, kategorilerinin en iyi isimleriyle karşılaşarak kulüplerinin ve ülkenin beklentilerini omuzlayacaklar.

Hedef: dünya kürsüsü:

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için Guayaquil önemli bir sınav niteliği taşıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, "12 kişilik Milli Takım kadromuzda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’müzden 3 evladımızın yer alması bizler için büyük bir gurur. Sema Nur, Süleyman ve Tahsin Efe’ye yürekten inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandıracaklar. Sporcularımıza ve Milli Takımımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Ümraniye'nin üç milli judocusu, deneyimlerini ve başarılarını Guayaquil'de göstermek için yola çıkıyor; hedef ise açık: dünya kürsüsü ve ay-yıldızlı bayrağı en üstlere taşımak.

SÜLEYMAN DOĞRU

SÜLEYMAN DOĞRU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi