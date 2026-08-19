Üç ümraniyeli genç judocu dünya şampiyonası için Guayaquil'e gidiyor

Ümraniye'den üç genç judocu dünya sahnesinde

U18 kategorisinin en prestijli organizasyonu olan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenecek. Türkiye, turnuvada 12 kişilik Milli Takım kadrosuyla yarışacak ve ay-yıldızlı forma altında madalya mücadelesi verecek.

Milli kadro ve sporcu ağırlık sınıfları:

Türkiye Milli Takımı kadrosunda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nden üç isim yer alıyor. Sema Nur Yüksel 44 kilogramda, Süleyman Doğru 50 kilogramda ve Tahsin Efe Yılmaz 73 kilogramda tatamide Türkiye'yi temsil edecek. Bu sporcular, kategorilerinin en iyi isimleriyle karşılaşarak kulüplerinin ve ülkenin beklentilerini omuzlayacaklar.

Hedef: dünya kürsüsü:

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için Guayaquil önemli bir sınav niteliği taşıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, "12 kişilik Milli Takım kadromuzda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’müzden 3 evladımızın yer alması bizler için büyük bir gurur. Sema Nur, Süleyman ve Tahsin Efe’ye yürekten inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandıracaklar. Sporcularımıza ve Milli Takımımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Ümraniye'nin üç milli judocusu, deneyimlerini ve başarılarını Guayaquil'de göstermek için yola çıkıyor; hedef ise açık: dünya kürsüsü ve ay-yıldızlı bayrağı en üstlere taşımak.

SÜLEYMAN DOĞRU