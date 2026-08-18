Uçuruma yuvarlanan iki otomobilin ardından beş kişi hastaneye kaldırıldı

kaza detayı:
Elmadağ-Samsun yolu üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil karıştı. Araçlar takla atarak yol kenarındaki uçuruma düştü.
müdahale ve yaralılar:
Bölgeye sevk edilen 5 ambulans ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
soruşturma sürüyor:
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
ANKARA’DA 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. KAZADA İKİ ARAÇ DA TAKLA ATARAK YOL KENARINDAKİ UÇURUMA YUVARLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!