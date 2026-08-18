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Uçuruma yuvarlanan iki otomobilin ardından beş kişi hastaneye kaldırıldı

Elmadağ-Samsun yolu üzerindeki kazada iki otomobil takla atarak yol kenarındaki uçuruma düştü; sağlık ekipleri 5 yaralıyı ambulansla hastaneye taşıdı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uçuruma yuvarlanan iki otomobilin ardından beş kişi hastaneye kaldırıldı

kaza detayı:

Elmadağ-Samsun yolu üzerinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil karıştı. Araçlar takla atarak yol kenarındaki uçuruma düştü.

müdahale ve yaralılar:

Bölgeye sevk edilen 5 ambulans ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA’DA 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. KAZADA İKİ ARAÇ DA TAKLA...

ANKARA’DA 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. KAZADA İKİ ARAÇ DA TAKLA ATARAK YOL KENARINDAKİ UÇURUMA YUVARLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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